Merche celebra su 20º aniversario.

La gaditana Merche, una de las figuras más destacadas del panorama musical español, celebrará su 20º aniversario con un concierto en el Auditorio Paco Martín de Cartagena, dentro del ciclo ‘Noches de Sal’.

Merche ha grabado diez discos de estudio con más de 600.000 copias vendidas, tiene 6 discos de platino, varios de oro, y una nominación a los Grammy Latinos. Autora de todos los temas incluidos en sus álbumes, interpretará junto a su banda los grandes éxitos de su carrera (No me pidas más amor, Abre tu mente, Eras tú, Le deseo, Cal y arena, Si te marchas, Mi amiga María…) retomados en clave contemporánea, con un sonido que define como «actual y adictivo»; en definitiva, puro pop. Además, irá intercalando otros temas especiales para ella, a los que está ligada desde niña.

Popular mucho antes de que comenzase a aparecer en televisión, fue este medio el que disparó la fama de Merche cuando se presentó al concurso Eurocanción para representar a España en el Festival de Eurovisión de 2001, en el que quedó sexta con No me pidas más amor, que fue la banda sonora de Gran Hermano. Soy superviviente es el tercer capítulo de su nuevo proyecto, Después de un tiempo, que consiste en la publicación de canciones inéditas basadas en algunos de los temas más importantes de su carrera, contando cómo han evolucionado esas historias pasados los años.

Merche comenzó su carrera de manera casi fortuita. Tras participar en el programa televisivo Popstars, donde no logró llegar a la final, llamó la atención de productores musicales que vieron en ella un gran potencial. Su primer sencillo, No me pidas más amor, fue un éxito rotundo y la catapultó a la fama. Este tema formó parte de su álbum debut Mi sueño (2002), que alcanzó rápidamente las listas de éxitos en España. A lo largo de su carrera, ha lanzado numerosos álbumes muy bien recibidos, como Acordes de mi diario (2004), Auténtica (2010) y Quiero contarte (2014). Cada uno refleja su capacidad para conectar con las emociones de sus oyentes, gracias a letras cargadas de sentimientos y a una voz inconfundible, cálida y llena de matices.

Además de su faceta musical, Merche ha incursionado en la televisión en varias ocasiones. Ha sido jurado en programas de talentos como Tú sí que vales y Fenómeno fan, donde ha demostrado ser una figura cercana y empática, capaz de comprender las dificultades y retos que enfrentan los jóvenes artistas. Su presencia televisiva ha fortalecido su imagen pública, convirtiéndola en una figura muy querida y respetada en España.