Ana Alcaide: "Me gusta compartir la música desde lo más espontáneo"

La encargada de cerrar el ciclo ‘A la luna de Baranda’ este sábado será la intérprete, compositora y productora musical Ana Alcaide. Ella es una de una de las artistas más reconocidas en el panorama de las músicas folk y ‘world music’ a nivel internacional. Ha llevado sus espectáculos a algunos de los principales festivales y escenarios de España y de los cuatro continentes. Ana Alcaide, además, ha jugado un rol principal y pionero en la introducción y popularización de la nyckelharpa en España, un instrumento típico en la música tradicional sueca. Su música es habitualmente descrita como la ‘banda sonora de Toledo’, y no de manera gratuita.

¿Qué ha preparado para este sábado en Barranda?

Se trata de un viaje musical por tierras antiguas, con instrumentos de tres culturas. Iremos navegando entre leyendas y sonidos ancestrales, así como historias diversas inspiradas en mi ciudad, en Toledo. Se trata de un recorrido por las tres culturas y todo el bagaje musical que llevo recorrido.

Describen su música como la ‘banda sonora de Toledo’, por lo que supone esa fusión de culturas que han ido dejando huella en una ciudad eterna como es Toledo.

Cuando vine a vivir a Toledo fue cuando empecé a componer esta música. Me inspiré muchísimo en la historia de la ciudad, de los sefardíes, así como otras inspiraciones y leyendas que tenemos en la ciudad. Esa inspiración fue el camino que me marcó, sobre todo en mis primeros años de carrera. Mucha gente me conoce y me asocia con la ciudad, por eso lo de la banda sonora de Toledo, que la verdad es que me encanta esa definición. Es verdad que es un recorrido por las tres culturas y con esa inspiración que me viene de Toledo. En todos mis conciertos está presente ese origen.

¿Cómo llega a Toledo?

Nací en Madrid y reconozco que la vida allí no era para mí. Hubo una época en la que empecé a buscar sitios alrededor, cercanos, y de forma casual acabé en Toledo y me enamoró. Desde el principio me sentí acogida y fue como un flechazo, un lugar donde me sentí muy arropada para dedicarme a la música. Todo fue de forma muy casual, si se cree en las casualidades.

También ha sido muy de tocar en las calles de la ciudad.

De hecho, me encantaba y me sigue gustando tocar en la calle. Ahora lo hago muy de vez en cuando, porque me dedico más a los conciertos. Por ejemplo, aprendí a tocar la nyckelharpa, que es un instrumento medieval del siglo XIV, en las calles de Toledo. Lo practicaba allí durante muchas horas y fue como fui haciéndome con él, practicando estas melodías de origen sefardí. Mucha gente me recuerda de haberme visto tocando por las calles de la ciudad. A mí me gusta tocar por la zona de la catedral, y la gente me asocia a la parte antigua de Toledo. Es algo que siempre me ha gustado hacer, me gusta compartir la música desde ese punto más espontaneo. No es lo mismo que un concierto, pero llega a más gente. Llegar a la gente que nunca podría ir a un concierto es mucho más popular.

Tiene que ser maravilloso estar paseando por Santo Tomé, por la zona de la catedral y cruzarse con usted con el nyckelharpa.

Mucha gente que me conoce me asocia a verme tocando por la zona del casco histórico, y esos son momentos muy especiales. Antes sí que lo hacía como parte de mi rutina todos los fines de semana, pero ya hace tiempo que no puedo dedicarme de esa forma, debido a los conciertos que estamos haciendo, pero queda el recuerdo en mucha gente. Así que, las veces que puedo hacerlo, sí que me gusta salir a tocar.

Ha jugado un papel fundamental en la introducción y popularización de ese instrumento en España, típico en la música tradicional sueca. ¿Cómo lo descubre y qué sonidos ofrece?

Empecé con el violín cuando era pequeña, por lo que tengo formación clásica. Me dieron una beca para terminar mi carrera de Biología y estuve un año en Lund, una ciudad que está en el sur de Suecia. De forma casual, en una reunión, musical vi una nyckelharpa y me quedé fascinada con el instrumento. En aquel momento no tenía acceso a poder comprarme uno, pero me quedé con el flechazo que sentí aquel día. Años después, volví a Suecia, compré una nyckelharpa, me la traje a Toledo y comencé a tocar con ella por las calles. Algunos años más tarde regresé de nuevo a Suecia para mejorar mis estudios de música y formarme un poco más es este instrumento.

Ha recorrido festivales nacionales e internacionales, ¿cómo se ve la música folk fuera de nuestras fronteras?

Diría que bastante bien, porque hay bastantes espacios o festivales que acogen estas músicas de raíz, y es importante que siga habiendo estos puntos de encuentro, porque al final es una música que nos une y mantiene nuestra tradición y raíz, y que nos recuerda nuestros orégenes. Veo que sí que tiene sitios puntuales, pero por desgracia menos de los que nos gustaría en general, porque hay otras músicas que quizás ocupan otros espacios, músicas que quizás tienen otros valores más actuales o modernos. Las músicas que definen estos valores más tradicionales quizás no son tan fáciles de atraer a primera vista, aunque luego enganchan y mucho. Me encantaría que hubiera más espacios y, por supuesto, que los que ya tenemos se mantengan con buena salud.

Una música que conlleva un estudio completo para poder trabajarla

Así es. Normalmente, quienes nos dedicamos a esto somos estudiosos de otras tradiciones, de otros instrumentos. Trabajar con un instrumento sueco en la música sefardí implica un estudio, aunque luego uno haga su versión personal o creativa de lo que ofrece. Normalmente son carreras que están asociadas a mucho estudio, mucha pasión y, sobre todo, vocación.

Este ciclo se realiza bajo el paraguas de la colección Blanco-Fadol, que cuenta con instrumentos del mundo.

Va a ser un lujo para mí tocar en un lugar así, estoy segura de que me va a encantar. Los sitios también inspiran mucho a la hora de tocar y estoy convencida que el Museo de la Música Étnica de Barranda va a ser uno de ellos. Los sitios traen también una carga especial para el público y para el intérprete, así que va a ser toda una experiencia.

¿Y en qué está trabajando ahora?

Estoy trabajando en un proyecto en Toledo, que saldrá a la luz a finales de mes, que se llama ‘El concierto secreto’, y se trata de conciertos que ofreceré, allí en Toledo, en diferentes lugares de la ciudad y que serán temáticos. También estoy preparando mi próximo disco, que se publicará el año que viene, pero seguramente este año ya se podrán escuchar algunas canciones. Así que, ahora, estoy en varios frentes.