Aunque cada semana vuelvo al lugar donde habito para regar las plantas, hoy he ido para un trámite y, como tenía que comprar algunas cosas, me he pasado por la que sin duda es la mejor librería de la Región, Futuro Imperfecto, en Lorca, no se la pierdan. Compré tres bolígrafos de mis preferidos y un libro. Me gustan los bolígrafos mini porque, cuando te sientas, no se te clavan accidentalmente en la ingle, se ajustan al tamaño de mi Moleskine, pero son perfectos para perderlos y se me habían extraviado todos. En las calles he notado el pulso más dinámico que el absoluto desierto a las doce de la mañana. Después del ferragosto, la ciudad va desperezándose, que el puente de la Virgen es como el núcleo diamantino de esas vacaciones que cada vez menos gente toma en este mes.

Supongo que estoy entrando en modo carlosgardel, y si bien es cierto que no ha dado tiempo a que las nieves del tiempo platearan mi sien, vuelvo con los augustos laureles de agosto marchitos en mi frente, las intenciones medio muertas y aporreando en la puerta las urgencias que intenté calmar en julio. Los que llevan de trajín desde antes no me miren con cara de «ya te lo dije yo», porque yo sabía desde el principio que esto iba a pasar. Aun así, queda tiempo para intentar regar esos laureles, intenciones que olvidaron que eran mortales, y salvar alguno.

Ya sé que ya, pero todavía no. Cinco minutos más.