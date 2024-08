Lluvia de verano en el Cine Terraza de Santiago de la Ribera

El miércoles pasado apenas chispeó en el litoral del Mar Menor. Esa mañana, los avisos por tormentas alertaron a toda la costa oeste de la laguna para que se prepararan con el miedo a las inundaciones catastróficas: los tractores abrieron ramblas en las playas, los portales se taparon con planchas y los paseos junto al mar quedaban sin veraneantes. Todo volvió a la normalidad apenas unas horas después, pero el cine de verano Terraza de España de Santiago de la Ribera temió no abrir otra noche más.

¿Qué pasa con los cines a cielo descubierto cuando llueve? «Hoy no sabíamos si abrir o no. Íbamos a publicar en las redes si se cancela, pero al final hemos tenido que venir, secar las sillas, arreglar un poco» comenta Eva. Ella dirige junto su hermano el cine que el padre, Manuel García, trajo a Santiago de la Ribera y que hizo de las proyecciones estivales con la única luz de las estrellas «su vida, su modo de ganar dinero», recordó.

Los espectadores fieles al cine de verano saltan por encima de los charcos para llegar al pequeño edificio encalado parecido a una cantina del oeste, pero que tiene un gran cartel iluminado de azul con la palabra Cine. «Está como toda la vida, ese es el encanto que tiene», reconocen Emilio y Natalia, vecinos de la pedanía, que vienen al pase doble cargados de pertrechos para la ocasión.

Y es que este tipo de salas con el techo del cielo nocturno son las únicas que mantienen unos ritos de fiesta popular: los espectadores ven la película con el bocata en una mano y el refresco en la otra; una excusa en realidad para juntarse y chasquear pipas. El público abuchea, aplaude, come, bebe y ríe como hacía en las películas mudas; el espectador se siente parte del espectáculo.

Sin embargo, los protagonistas de la tragicomedia de los cines de verano son los abuelos, los padres y el carricoche. «Los niños no molestan tanto como en una sala normal, aquí se pueden salir si quieren. La pena es que viene muy poca gente y van a terminar cerrándonos», lamentan tres espectadoras madrileñas, veraneantes en la pedanía, que no quieren ver el fin de este divertimento casi atemporal.

El cine proyecta la película 'Romper el círculo' para unos pocos espectadores / Iván Urquízar

Las goteras del cine

Eva, la portavoz de la familia en el Terraza, advierte del cierre de negocios como el suyo. Gota a gota, las grietas comenzaron a filtrar agua en los años 80, con los videoclubes; «luego estuvo la crisis de cuando abrieron los centros comerciales con salas y ahora las plataformas digitales y, entre medias, la pandemia», enumera estoica.

A parte de las familias que acuden al cine en masa —casi en exclusiva— por los taquillazos de Padre no hay más que uno, no consiguen conectar con el público joven: «La ‘generación Z’ de los 15 a los 30 ya no va al cine, ahora veis las películas en el teléfono sin gastar un duro en venir al cine», dice Eva en tono recriminatorio. «Muchas veces arriesgamos poniendo películas como El planeta de los simios, que ya se han estrenado», comenta. Y ya no ven factible proyectar ‘películas de invierno’, como acostumbraban a hacer.

Enrique, el operador de cabina, cree que también la forma de pasar las vacaciones a cambiado. «La gente no veranea en la Ribera un mes entero como antes, ahora hacen viajes y no vienen tanto», advierte; y eso es sinónimo de bonanza económica. Además, la jefa y el operador coinciden en que «antes no había tanta cosa». El Ayuntamiento de San Javier tiene actividades todos los días: teatro, festivales, música… A pocos kilómetros, actuaba la Pantoja esa misma noche. Pero según relata Eva, el consistorio nunca ha contado con ellos.

Sin embargo, Manuel García aún mantiene el apego a lo que ha sido toda su vida, el cine, según cuenta su hija. A los noventa años, Manuel asiste todas las noches a comprobar que todo está en orden, que las palomitas se venden, que la gente compra su ticket. Y todas las noches se asegura de que Enrique ha programado correctamente la película para las 21: 44 horas. Todavía él es «el patrón» del cine, y mientras siga al frente, la luz del proyector no se apagará. Pero los hijos no tienen claro el futuro de las proyecciones. «Se mantiene porque es un negocio de tradición familiar,de abuelos y bisabuelos», dice Eva.

Enrique, el operador del proyector, muestra la película de un trailer en la cabina del cine / Iván Urquízar

La cabina de la nostalgia

«Mi padre daba cine en el Cine Coy en Murcia, que es ahora el Mercadona de Gran Via», manifiesta sin rencor Enrique, las manos que antes enrollaban las películas y ahora le dan a las teclas. Su lugar de trabajo evoca inevitablemente –tan manida a veces— la cabina de Cinema Paradiso, como recuerda el propio operador.

Las paredes rojo sangre resaltan las bolsas con polvo apiladas en las esquinas y los muebles de taller: una mesa alta de artesano y otra baja de jardín, con un portátil encima, junto a una silla azul. Este es en realidad el lugar de trabajo de Enrique para apenas unos momentos, porque ya no es necesario quedarse a supervisar el funcionamiento de la máquina. Como los faros en el mar, la cabina también quedó huérfana a partir de que un ordenador programara la luz que mantenía el trabajo.

Enrique comenzó, como ‘Totó’ en el film italiano, preparándole las películas al operador, hasta que en el verano de los diecinueve iluminó la gran pantalla con su primera cinta. Hay dos proyectores en la cabina, y el sonido atronador como de aire acondicionado en una fábrica adivina cuál es el que está funcionando, el digital. «A nosotros nos llega el disco de Urunax. Entonces, lo volvemos a la máquina a través de los códigos en el ordenador, se mete en un servidor y se programa, creando la secuencia», explica desmejorando el romanticismo de de su oficio.

«Yo me proyectaba en 35mm y era más bonito antes; incluso esa textura de la película», evoca Enrique. Y con el recuerdo nostálgico, muestra cómo él «hacía cine» en el proyector, que aunque resulte una reliquia para algunos, en el verano de 2014 se dio la última ‘peli’ enrollada. «La película venía por esa bolita, pasaba por aquí por un recorrido, venía aquí, pasaba entonces por delante de la linterna para proyectarla y luego se volvía a enrollar abajo», señala cada mecanismo de la máquina como si los conociera como el camino a su casa.

El cambio a digital, asegura, acabó con la mayoría de cines de la costa porque muchos empresarios no asumieron la inversión a la que les obligaban las distribuidoras que dejaron de facilitar los rollos de 35mm.

El cine de verano Terraza de España resiste a la selección natural del progreso que en realidad no lo sería si no se conservan estos espacios culturales. «El cine es cultura», recuerda Eva, que se alegra al recordar a familias que repiten cada año y le confiesan aliviadas «¡Ay, qué alegría nos da que sigáis abiertos!», relata la hija de Manuel García. Porque los espectadores, confiesa, tienen miedo de que el siguiente año no puedan volver a ser niños, a reunirse con la familia entorno a la luz de un proyector, ni a desfogarse en aplausos, sustos o risas que les recuerden que están de vacaciones en la apacible laguna del Mar Menor bajo un cielo sin nubes.