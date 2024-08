La Filmoteca particular de Ángel Cruz (semana 8)

'La novia de América' : "Una comedia fresca, divertida, hecha para sanar"

Confieso que hacía años, tantos que ya no me acordaba, que no experimenta una sensación así. Estaba sentado junto a unos amigos y estos no podían parar de reír. Sus carcajadas, como las del resto de los espectadores que aquella noche abarrotaban la filmoteca, se iban contagiando de unos a otros creando uno de los clímax más mágicos y divertidos que he tenido la oportunidad de sentir en una sala de cine. El culpable de aquello fue mi querido y admirado Alfonso Albacete y su película La novia de América. En plena pandemia , Alfonso viaja a México para rodar una comedia basada en su experiencia familiar. Solo alguien con su talento sería capaz de enfrentarse a un proyecto así y solventarlo con tal maestría. Nuestro Ginés García-Millán, Eduardo Casanova, Pepa Charro o Miren Ibarguren son parte de un elenco que funciona y que parece que hubieran estado actuando juntos durante años. Muy pocos realizadores, y Alfonso es uno de ellos, son capaces de crear esa química tan especial con los actores; y es que, Alfonso Albacete probablemente sea una de los cineastas que mejor saben dirigir actores. Una comedia fresca, divertida, hecha para sanar y que te invita a liberarte de prejuicios y ser feliz. Una de las cosas más complicadas en el cine es saber hacer reír. Alfonso conoce ese secreto, ojalá lo siga compartiendo con todos nosotros.