Estrellas intuidas

Me despierto tarde y con el estómago revuelto porque me acosté con el embozo del alba, y no hay romería que no pese al otro día, incluso si solo te has tomado una cerveza. Me miro al espejo y estoy relativamente intacto, y lo único que delata que hice algo raro son los mínimos brillos de purpurina adherida en el cuerpo, únicamente en las partes habituales, no me sean morbosos. O bueno, si quieren serlo, séanlo, pero con la historia de otros, ojalá pudiera contar lo contrario. Ayer, una ciudad entera se llenó de gente diferente al resto de la gente que suelen conocer, canten eso con la voz de Carmen Sevilla.

Estaba todavía bailando a las cuatro de la mañana de ayer cuando, hace 88 años, sacaron a Federico García Lorca a pasear bajo las mismas estrellas que brillaban con parecida intensidad. Le pegaron un tiro en el culo y lo mataron por maricón, que era así como se ufanaron sus asesinos. También por rojo, también por distinto. Sin demérito para el poeta, él mismo criticó a quienes se mostraban, como ayer, evidentes en sus quereres y deseos. Ayer había muchos más como Lorca y más formas y maneras de las que Lorca hubiera imaginado, brillando como las estrellas que él mismo quiso intuir. Hay quien todavía quiere encerrar esas luces y apagarlas, enterrarlas y que no se vean. Brillemos entonces, como purpurina anhelando ser astro, con la música, y bailemos para que no se nos olvide eso nunca, por Lorca y por tantos otros.

P.D.: Muchas gracias a Águilas, otro año más, por la magnífica fiesta de visibilidad y diversidad.

