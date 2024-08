Es una suerte acumular en la memoria sonrisas, y no me refiero a las propias, porque hay gente que tiene una sonrisa encantadora y natural, y luego estamos los que salimos con cualquier cara en las fotos ajenas. O quizás es que esa gente es de las que te hace la censura previa en el teléfono antes de que las publiques en redes sociales, que también está esa gente. Somos los que salimos con cualquier cara, la que no ha nacido para los flashes, los que menos censuramos, porque ¿para qué?, si total no merece la pena hacer perder el tiempo ajeno para arreglar una posteridad irrelevante. Sospecho que también mucha de esa gente con cualquier cara somos los que cosechamos sonrisas ajenas para el recuerdo.

Ahora que el verano es propenso para nuestra mejor cara, es una de las mejores temporadas para coleccionar sonrisas. Una de las que no volveré a cosechar será aquella sonrisa de seducción, la primera que te dijo que había una intención oculta en la comisura. La sonrisa de respuesta a tus anhelos, eternos o breves, en ese momento escondido que sucede a la vista de todos es una que busco cada temporada. Otra sonrisa es la del amigo que no ves desde hace una eternidad y te invita a retomarlo donde lo dejaste. Las fotos que llegan de lejos te traen las agridulces de gente con la que fuiste feliz y a la que hiciste daño. Y luego está esa sociable, que te produce algo de escalofrío, porque no es más que dientes, dientes que tú usas también, porque es lo que les jode.