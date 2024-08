Santi Rodríguez: "El humor es una de las poquitas cosas de las que aún somos dueños"

Hace unos años ya que entró en las televisiones de muchos hogares de España con el particular humor del frutero de 7 vidas. Parece que no ha pasado el tiempo, pero ahora las sandías y los melones están con un precio por las nubes. La subida de precios y los tapones de las botellas nos van a quitar hasta las ganas de reír….

Yo creo que no. De las poquitas cosas de las que aún somos dueños son el ánimo y el humor. No podemos permitir que nos echen eso abajo, hay que ir a las barricadas con una sonrisa a pelear contra las malas noticias y el desánimo general.

¿Qué tiene en común de cómico hoy en día Santi Rodríguez con ese popular personaje de televisión?

Con el frutero no creo que tenga otra cosa en común que no sea el bigote. Si tuviera algo más, me lo tendría que hacer mirar.

Viene a Cartagena con el espectáculo de humor de Los cuñaos. Aparte de la risa asegurada, ¿qué se va a encontrar el público en este show que viene con José Boto, Jesús Arenas y José Campoy?

Risas, buen ambiente y humor con cuatro estilos distintos, pero que tienen en común una forma de pensar muy básica con la que nos vamos a sentir identificiados si venimos a verlo.

En Los cuñaos se mezclan artistas muy diferentes: ¿qué tienen en común un cómico de Jaén, uno de Madrid, uno de Albacete y otro de Jerez?

Creo que la base de este espectáculo es que somos gente normal con nuestros problemas y nuestras alegrías y, lo que es peor, con un ‘cuñao’ en nuestra vida.

Parece mentira, pero en toda familia hay un cuñado, que aunque nos caiga mal, nos hace reír… ¿Qué tiene de especial ser un cuñado de manual?

Hablar como si fueras Premio Nobel cuando en realidad eres el que atornilla la placa del nombre al premio. En el fondo es triste ser un cuñao, porque no hay familia donde seas bienvenido, normalmente, así que son dignos de compasión. Hay que intentar darles cariño y reconducirlos para que vuelvan a ser gente normal [Ríe].

¿Cómo definiría al cuñado de 10 en España? ¿Cómo debe ser?

El cuñado de 10 sabe de todo: de deportes, de cocina, de moda, de coches, de bricolaje, de relaciones personales... Es como una Wikipedia, pero sin que tu hayas ido a consultarla.

¿Recuerda cuál fue el primer cuñadismo que dijo o escuchó en su vida? ¿O alguno que le haya llamado la atención especialmente?

El primer cuñadismo no lo recuerdo, pero no olvido el primer cuñado que tuve, que se zampaba mis empanadillas preferidas y mis refrescos de limón antes de que yo llegara a la casa.

Hoy en día hay cuñadismos que no se pueden decir más allá de una sobremesa de Navidad, con algo más de sidra o cava en el cuerpo… ¿Cómo ve el humor hoy en día, parece que ya no se puede reír uno de nada, que todo ofende?

Eso sí que es triste. Cada vez tenemos la piel más fina, curiosamente. Creo que antes había mucho más sentido del humor. Nos miramos muy poquito el ombligo y el ser humano no empieza a crecer como tal hasta que no es consciente de sus limitaciones.

Usted es un superviviente, capaz de hacer humor de todo… Hasta de su infarto. ¿Cómo una experiencia así le cambia a uno la vida? ¿Qué consejos o ánimos le puede dar a una persona que atraviesa un mal momento?

En pocas palabras, sirve para, de una vez por todas, darle valor al día a día, a disfrutar de cada momento de vida. Sabemos que la vida pasa volando pero, curiosamente, no hacemos nada en consecuencia. Y, para ello, no hay que hacer nada especial: simplemente hay que aprovechar, cada vez que podamos, para compartir el tiempo con la gente que merece la pena y nos quiere.

Por último, cuéntenos un chiste de cuñaos que se le venga a la cabeza.

«-Cuñao, han dicho en las noticias que en Nueva York atropellan a una persona cada doce minutos -Madre mía, pues al que le toque tiene que acabar el día destrozado de tanto golpe...».