Rosa Valero Canales: Madre coraje

Cuando los pediatras y neurólogos pusieron en aviso a Rosa Valero Canales de que algo no iba bien en el desarrollo de su hija Cristina Arcas Valero, despertó en ella esa parte de madre coraje que todas las madres llevan dentro, pero que en su caso tuvo que salir a la superficie sin la más mínima demora. Las visitas a los médicos se tornaron diarias, y ella se convirtió en la investigadora con más ansia de saber todo lo que podía padecer su hija -una enfermedad rara de la que se desconocía entonces, y sigue ocurriendo ahora, casi todo-. Estableció contacto con investigadores de la UMU, consiguió fondos, leyó publicaciones… y hasta emprendió la hercúlea tarea de comenzar a trabajar en una tesis doctoral sobre el tema.

Porque Rosa es así, ella es partidaria de ponerse a andar, y ya por el camino se irá desbrozando los obstáculos que vayan apareciendo. Su trabajo como farmacéutica, sus quehaceres como madre de una persona cuyo problema necesita todo el tiempo del mundo y algo más, su labor como investigadora… Para hacer frente a su quehacer diario Rosa necesitaba días de 36 horas. O algunas más. Y lo consiguió.

No me pregunten cómo, pero ese tesón contagioso que exhibe, su carácter trabajador y un maternal cariño que la hace ofrecerse en todo momento a su hija le dio no sólo el don de la ubicuidad, sino el de resistencia a prueba de bomba. Se nos antoja que podría hacer dos maratones diarios sin despeinarse. Tres, despeinándose. Y aún se despediría de su hija con un beso de buenas noches. O calmándola y proporcionándole tranquilidad y bienestar. Todo ello antes de entrar en la ducha. Lo suyo puede esperar. Así ha sido siempre, desde que descubrieron que portaba esa enfermedad que cambiaría desde entonces su vida y la convertiría en una madre a tiempo completo. Una madre 36 horas diarias. Un día y otro. Y un año. Y otro, y otro…

Rosa Valero Canales es presidenta de la Fundación Cristina Arcas Valero, creada en Lorca hace un año cuyos fines son contribuir a la promoción de la cultura en Lorca y la realización de talleres, charlas y conciertos. Y por supuesto, sobre todas las cosas, reconocer a su hija Cristina, el motor de su vida; poner en valor las capacidades especiales en personas a las que no se les presupone; ofrecer un espacio para exponer su obra a los artistas noveles y dejar su legado en beneficio de la cultura en su ciudad.

Me aseguró un día el pintor Manuel Coronado, que ha organizado diversas exposiciones acompañándola, que siempre ha encontrado ángeles en su camino, pero que cuando se cruzó con Cristina se percató de que ella era, además, un ángel pintor. Y Cristina ya lleva más de media docena de exposiciones en diversas partes de España e Hispanoamérica.

Nacida en Lorca en 1991, Cristina Arcas Valero padece Nexmif, una enfermedad rara. El centro multidisciplinar de atención integral a personas y familias con enfermedades raras y sin diagnóstico que D´Genes tiene en Lorca, lleva también el nombre de Cristina Arcas.

Esta enfermedad limita a Cristina en su expresión oral y otras manifestaciones, pero la joven posee, sin embargo, una particular forma de expresar sus sentimientos a los demás. De una manera pura, sin filtros. Y se ofrece con lo mejor de sí misma a los seres que intuye que la quieren. Como los seres puros. Con esa pureza que ha aprendido de ella su propia madre, entregándose a los demás con la premura y pasión de quien sabe que la vida es corta para todo lo que nos proponemos hacer.