César Verdú: Con él llega el sonido

Hablar de César Verdú es hablar de la Música en toda la extensión de la palabra, es ritmo y buen gusto, siempre saber estar sobre y frente a un escenario. César es música en negrita, mayúscula y cursiva.

Tuve la suerte de que nuestros caminos se cruzasen hace la friolera de treinta años, y jamás lo recuerdo haciendo otra cosa que no sea trabajar por y para la música. Aunque la mayoría lo conozca por ser el batería de una banda imponente como es León Benavente, César podría dar lecciones de talento al técnico o ingeniero de sonido más preciado, al productor más talentoso o instrumentista más erudito, pero ya les cuento yo que su tremenda llaneza no permitiría jamás dicha exégesis.

Estas palabras cobran todo el sentido cuando escuchas Suelos y tormentas o Arrecife, los discos producidos al erudito y admirado Fino Oyonarte (Los Enemigos) o la deliciosa producción a la también murciana Alondra Bentley en su primer disco, Ashfiel Avenue.

Esta semana, mi encuentro con el músico al que quiero en mi banda trasciende más allá de una jornada dominical; está bien eso de volver a viajar adonde alguna vez nos hemos sentido como en casa. Cada vez que un murciano pisa O Grove, Pontevedra, es más que bienvenido, ya que dos grandes se encargaron de dejar su huella y establecer una especial y mágica conexión entre ciudades apartadas por exactamente 1.111 kilómetros.

—¿Por qué me has traído al Náutico de San Vicente, querido César?

—El Náutico es un lugar con un magnetismo muy especial. En el 2010 mientras me encontraba de vacaciones de verano por el norte visitado viejas amistades y compañeros de escenario (La Buena Vida en San Sebastián, Manta Ray o Nacho Vegas en Gijón) recibí la llamada de nuestro querido amigo Paco Ruiz (Art School). Me contaba que se encontraba trabajando en un sitio que debía conocer, el Náutico de San Vicente do Mar. En principio iba para estar tres días de visita, pero llegué y me enamoré de ese emplazamiento a pie de playa donde todos los días de verano había un concierto, durante esos meses, pasaron muchos grupos de buenos amigos: Leiva, Love of Lesbian, Ivan Ferreiro, Coque Malla… Era un sitio muy familiar donde forjé gran afecto con personas que a día de hoy mantengo en mi vida. Al tercer día y viendo que ya me quedaba poco para irme, se me ocurrió comentarle a Miguel de la Cierva (artífice y dueño del Naútico) que si me daba de comer y cama para dormir, le haría el sonido de todos los conciertos del verano, y así fue, iba para tres días y me quedé dos meses. Al terminar el verano Miguel me quiso pagar, yo rechacé el dinero, pero le dije que a cambio, siempre que visitase el Náutico, tendría un lugar para quedarme. Y, desde entonces, todos los veranos me dejo caer ya sea para tocar o disfrutar del lugar y sus gentes.

Y aquí estamos, en este majestuoso punto de la costa gallega y con los mejores atardeceres, hablando del nuevo disco de León Benavente, Nueva sinfonía sobre el caos, en el que Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdú han contado con la producción de grandísimo Martí Perarnau IV y que saldrá el 4 de octubre de este 2024.

Veo a César emocionado como un niño contándome los más de veinte conciertos que tienen cerrados en España y otras fechas en Colombia y México. Hay quien sí es profeta en su tierra, y este es el ejemplo más claro. La credibilidad que tiene cuando predica con su música en Murcia es alabada por un público fiel que lo adora y agota las entradas en pocas horas. Su forma de gratitud es siempre ofrecer el primer concierto de la gira en casa. Me parece un gesto precioso que ya ha quedado instaurado, el 8 de noviembre podremos disfrutar de los leones en la Sala Mamba .

Y desde este emblemático referente musical, El Náutico, donde todos los grupos han pasado en algún momento de su carrera, me siento muy afortunada de haber tenido este maravilloso encuentro con César Verdú, un buen músico y mejor amigo al que quiero infinitamente en mi banda. Un lujo poder disfrutar de la sonrisa más bonita de la escena, siempre abanderado de nuestra región , de la que me consta presume allá por donde va.