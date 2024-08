‘When inRome’

Siempre que me tomo un desayuno inglés, me acuerdo de la reina Victoria Eugenia y de cómo se escandalizaba de que en España se mojara con pan la yema del huevo frito: «En mi país, eso no lo hacen ni los pobres». «Pues aquí lo hacen hasta los reyes», le borboneó Alfonso XIII, mojando el pan, como mojaba en otros sitios. Cada plato tiene su costumbre y, salvando las distancias, su manera de usarse. Es cierto que no me comeré un cuscús con las manos, pero no porque me dé asco, sino porque no sé cómo se hace exactamente. El desayuno inglés, sin embargo, me lo como ordenado, como manda el Dios anglicano: con el huevo encima de la tostada y sin mojar en la yema. Eso me da la superioridad moral para levantar la ceja cuando veo a los muy británicos cenarse una paella.

Donde fueres, haz lo que vieres; aunque me gusta más, como el desayuno, la versión inglesa: si estás en Roma, haz lo que los romanos. Mientras que el pasaporte, o Schengen, no exijan un curso básico obligatorio de cómo comportarte cuando sales de tu

país, será un avance no hacer el tonto cuando sales fuera. Porque, de la misma manera que nos escandalizamos con la paella en la cena, el que esté libre del pecado de desinhibirse demasiado cuando está fuera, que tire la primera piedra. Un conocido se fue con su mujer a un recóndito y coqueto hotel en medio de la serranía de Ronda para acabar encontrándose con su vecino. «Si hubiera venido con una amante», le dijo, «te tendría que haber matado». Pues eso, que por nadie pase.

