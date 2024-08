Las Petunias: "Hay que destruir el ego y la superioridad moral de algunos artistas, sobre todo roqueritos"

Las Petunias es uno de los nombres más esperados del cartel del Cabo de Pop, donde actuarán esta noche. Estas tres chicas movilizan los escenarios allá donde van. La banda, formada por tres jóvenes universitarias –Cecilia Soto (bajo), Elsa Moreno (guitarra) y Natalia Montes (voz y teclados)– es una de las grandes promesas del punk-pop madrileño.

Ellas dicen que hacen «punk mono», como en su momento Juniper Moon o ahora Cariño; ya han compartido carteles con Loquillo o Carolina Durante. Sus canciones, ráfagas de apenas tres minutos y medio sobre temas generacionales y universales al mismo tiempo, les han convertido en uno de los grupos que mejor acogida están teniendo en los festivales de pop alternativo. El éxito de su EP Nunca no he llorado (2023) las tiene recorriendo grandes festivales indie como Madrid Pop Fest, Ebrovisión, Primavera Sound, en otoño el Perropalooza, y ahora el Cabo de Pop.

Ser una banda de mujeres ¿fue intencionado?

No. Realmente Elsa y Cecilia formaron el grupo porque eran amigas, y luego incluyeron a Golla, que era una chica del pueblo que sabían que también tocaba y le gustaba el mismo estilo de música. Fue una decisión que se tomó sin tener que tomarla, puesto que nunca hemos querido incorporar a nadie más, salvo algunas veces que hemos utilizado batería en directo, pero siempre hemos sabido que la formación íbamos a ser nosotras tres.

Habéis estado en otros grupos previamente. ¿Fue complicado encontrarle coherencia a esa amalgama de estilos y referentes que cada una traía? ¿Qué os ha aportado Petunias?

Golla había estado en dos grupos pero muy efímeros, y realmente uno era de versiones. Cuando nos juntamos Petunias descubrimos que teníamos exactamente las mismas referencias, así que, aunque fue difícil encontrar nuestro estilo, ahora tocamos algo mucho más fiel a nosotras, independientemente de que cada una luego escuche estilos de música muy distintos. Petunias nos ha aportado sobre todo diversión y un medio por el que expresarnos y conocer gente maravillosa.

¿Cómo fue fichar por Ternura? ¿Os han tirado la caña de sellos más grandes?

Ternura fue una mano en la que confiar, pese que antes no tenía ni idea de en lo que consistía [Ríe], aunque más que unos servicios específicos, lo que ha aportado es más bien una deontología de cómo funciona la industria. Obviamente, aparte del genial servicio de management y booking, es más bien como tener una hermana mayor que te asesora y te aconseja. Aunque fueron las primeras en confiar en nosotras, no estamos con ellas porque nadie más lo haya ofrecido: alguna ofertilla hemos recibido de sellos grandes, pero estamos más cómodas con gente de confianza y con un sentido y valores comunes.

¿Qué se siente al ver vuestro nombre junto al de artistas como Loquillo, y tocar a sala llena junto a Carolina Durante? ¿Tiene un significado especial para vosotras?

Tiene un significado superespecial, hemos crecido con esa música, y más que un sueño hecho realidad, a veces todavía me cuesta creer y tengo que retroceder a esa infancia y compartir el éxito llevando a nuestra familia a ver los conciertos y así, como recompensa por habernos llevado de pequeñas de aquí para allá a clases de música.

Han dicho que hacéis tontipop ¿Encasillarse en un género ya es parte del pasado?

Encasillarse en un género nunca ha sido nuestro rollo. Entendemos que es útil y tal, pero cerrarnos a uno solo es como elegir entre papá y mamá. A veces es mala estrategia de marketing, a veces es buena. A nosotras nos da igual cómo salga, no podemos dedicarnos a hacer la misma música toda la vida. Al menos no nos parece sostenible. Un día el cuerpo te pide una balada porque te ha dejado tu pareja, y al otro una canción de rock deseándole lo peor. Si podemos hacer las dos, bien, no vamos a ponernos obstáculos. Y es mucho más divertido que nadie sepa cuál es tu siguiente jugada. Cojeamos más de una pata que de la otra, pero siempre nos gusta tener un as guardado bajo la manga. También es muy fácil denominar tontipop a formaciones femeninas, cuando quizás haya otros grupos de pop masculino que, si fueran mujeres, se les denominaría tontipop, pero al ser hombres no les sucede, casi como si este género se tomara menos en serio. Nuestro sonido, aun siendo popero, también tiene muchas influencias del punk y del rock, además de unos mensajes contundentes, por lo que de tonti no tiene nada.

¿De dónde viene la inspiración en las letras? ¿Cómo es vuestro proceso creativo ?

Cualquier canción de Petunias sale de una experiencia personal, o sea que el proceso es sentir algo y plasmarlo en cuatro acordes puestos a la babalá, a veces con ayuda de las demás o de forma individual. Nos encantaría ser más misteriosas en este tema y crear expectación, pero nos sale solo.

Solo con audi trata de la relación entre las tres. ¿Os sentís más identificadas con esta canción? ¿Qué creéis que os hace diferentes?

La canción trata sobre un verano que vivimos por lo que nos sentimos muy identificadas claramente, pero no sé si más que con las demás. Al final, el amor amistoso no se expresa de forma tan constante como el romántico, y creo que por eso nos sentimos más despersonalizadas. Sabemos que lo que decimos es verdad, pero es tan extraño verbalizarlo que ni lo piensas. En cambio, las letras románticas las sientes siempre, y más con lo directas que son las nuestras. Son tan personales que parece que las escribimos para recordarnos a nosotras mismas que no tenemos que olvidar nunca ese sentimiento.

Jowar Guolobitch ¿es un tema autoafirmativo sobre la propia carrera de Las Petunias?

Ojalá, la canción empezó con un lío adolescente, pero me gusta eso de llevarla a la carrera, aunque ni somos estrellas del rock, ni tenemos un piso en Benidorm, aunque son buenas palabras de afirmación para manifestar el futuro. La canción está hecha desde la envidia; amamos a la gente «demasiado normal», hay que destruir el ego y la superioridad moral de algunos artistas, sobre todo roqueritos.

Bomba critica el sistema educativo. ¿Qué os determinó a escribirla?

Nuestras experiencias como universitarias, que, aun siendo muy distintas, compartían un nexo común, que era un descontento generalizado. Además, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid, donde estudia Cecilia, se nombró a Isabel Ayuso como alumna ilustre, y muchos estudiantes sufrieron violencia policial por intentar ejercer su derecho a la enseñanza, ya que la facultad se llenó de fascistas y no nos dejaban pasar. Eso hizo que toda la rabia acumulada se condensara en la canción que es ahora.

¿Os ha dado muchas alegrías Nunca no he llorado, vuestro primer EP?

Nuestro EP nos ha dado de todo menos disgustos. Todo el mundo dice lo de ‘no me esperaba esta acogida’, pero es que es verdad. No me refiero a nivel de reproducciones en plataformas, porque eso al final nos importa menos, sino a nivel de reconocimiento, ya sea porque los festivales nos empezaron a invitar a tocar (ver cómo con un pequeño trabajo de 6 canciones puedes llenar un verano de bolos es bastante chocante) o porque ídolos nuestros del indie nos mandaban un mensaje diciéndonos que les gustaba nuestra música . También te digo que como comienzo está muy bien, pero tenemos muchos planes de mejora.

¿Habéis vivido alguna experiencia desagradable por ser mujeres en la música?

Muchas. Desde el famoso mansplaining hasta que te desprestigien y tiren tu trabajo por tierra atribuyendo tus méritos a tu género. Parece que, cuando eres una mujer ,la gente tiene que explicarte cómo has trabajado, por qué razón has entrado en el cartel de un festival o el motivo por el que se escucha tu música. Me da pena que sea nuestro rasgo más distintivo, pero al mal tiempo buena cara: si servimos de ejemplo para una persona, ya estaremos satisfechas. Si nos contratan de un festi para cumplir con la cuota paritaria y hacerse un lavado de cara, iremos de igual forma, porque aunque sirvamos de instrumento social y le estemos haciendo un favor a la organización, nuestro mayor objetivo es normalizar que los grupos de mujeres no deberían cumplir una misión ética, sino ir y hacer su curro igual que una formación masculina. Ya solo el simple hecho de denominarlos ‘banda femenina’ o ‘grupo de chicas’ en vez de grupos de música sin más, como le sucede a los hombres, deja ver las connotaciones de una industria altamente patriarcal.

Audi 4 latas va de vosotras, ¿os da miedo que llegue el momento de despertar del sueño?

No creemos que sea un sueño del que tengamos que despertar. Ser músicas era nuestro sueño, pero todo fue de una forma tan orgánica dentro de nuestras vidas que no se sintió una locura, sino algo progresivo que de repente se volvía cada vez más serio. Audi 4 latas es la historia de un viaje, de un verano donde descubrimos lo que era ser artista (tanto para lo bueno como para lo malo), pero podríamos escribir sobre otros muchos viajes que hacemos simplemente siendo amigas, porque nuestra relación va mucho más allá de un sueño. Lo bonito de Audi 4 latas es que es tan solo el inicio de una historia que seguimos construyendo y viviendo en presente, que es lo más importante.

El ‘romantiqueo’ monopolizó Nunca no he llorado. ¿Cuál es el plan para el nuevo disco? ¿Cuándo saldrá? ¿Hay muchas cosas nuevas que decir?

Sin duda. Exploramos nuevas temáticas, pero el amor seguirá ahí, pues no tendría sentido hablar de nuestras vidas sin hablar de amor en cualquiera de sus modalidades. El disco verá la luz en noviembre, creemos. Hay mucho trabajo detrás y estamos moviendo cielo y tierra para hacerlo todo lo mejor posible y con muchas sorpresas (dijo todo el mundo siempre...), pero sí, hemos venido a jugar y a probar cosas nuevas. Ya veremos si a la gente le gusta nuestra propuesta, que, al menos, podemos decir que es jodidamente divertida y carismática.