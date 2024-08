La Caja de la Rusa: el Cortijo de Don Gonzalo

No podría haber localizado esta ilustración de la Caja de la Rusa sin la colaboración de Emilio Ángel Morales Marín, un inquieto, culto, emprendedor e imprescindible caballero de nuestra Región. Emilio me llevó en su día por las tierras altas de Lorca, por varias pedanías en el antiguo camino que va a Caravaca. Estuvimos en La Paca y, cerca, en el Cortijo de Don Gonzalo, con su ermita, lavadero, casa señorial y la coqueta Casa Azul donde Emilio y su mujer, Elena Virgili, pasaron su luna de miel. Así que, efectivamente, me ha confirmado ahora que esta ilustración pertenece a este caserío que, al pie de un cerro, fundó en torno al año 1600 Don Gonzalo Muñoz Musso.

La Marquesa de San Pedro estuvo por Lorca, en la mansión de otros amigos marqueses, así que no es de extrañar que, de paso, se alojara aquí. Las pedanías de La Paca y Doña Inés, relativamente próximas, son las únicas que tienen nombre de mujer. Cuentan una pequeña historia: «Don Gonzalo y Doña Inés eran marido y mujer, y por ser Don Gonzalo el señor de aquellas tierras quiso dar a su esposa casa propia y terrenos en ellas. Mas tenía este señor una amante, de nombre Paca, con la cual se veía. Quiso también este caballero dar a su amante casa y tierras, pero con la prudencia oportuna. Teniendo Don Gonzalo su casa en el camino real de Caravaca, dio a Doña Inés otras casas, separados ambos lugares por el cerro».

Leo de Nicolás Cubero Noguerón que Don Gonzalo Muñoz Musso «falleció en Caravaca en agosto de 1625. Su hijo D. Juan sería el encargado de regir el mayorazgo, al que le sucedería una cadena de ‘Gonzalo Musso’, todos ellos de padres a hijos perpetuando el recuerdo del fundador y el nombre de las casas de Don Gonzalo. Semejante mayorazgo requería de mucha gente para trabajar las tierras, y la hacienda fue foco de atracción de labradores, jornaleros, ganaderos y demás personas que terminarían por establecerse en las casas de labor para desempeñar la tareas necesarias». La familia de los Musso, durante siglos, tuvo gran poder en Lorca, y ya hemos hablado aquí del paso por la alcaldía y de los enfrentamientos entre los primos en aquellos convulsos años del siglo XIX.

La coqueta ermita, de una sola nave, tiene una cubierta de teja árabe a dos aguas y una puerta con arco apuntado, con las jambas y el zócalo pintados de azul. En la fachada aún perdura la campana y frente a ella un chopo. Pegado a la casa azul hay otro, de unos 17 metros de altura, al lado de una pequeña alberca, que está protegido por su importancia medioambiental. Cuando pasas ahora por allí, uno no se imagina aquellos tiempos en que se viajaba en carruajes y las distancias eran mucho más largas y había que hospedarse en las ventas en las que las noticias las daban las historias que contaban otros viajeros. Tampoco se imagina uno que en 1922 el dueño del mayorazgo se tuvo que exiliar a Gibraltar y que sus bienes fueron embargados y sacados a subasta, siendo la hacienda de Don Gonzalo quemada y saqueada. Cualesquiera tiempos pasados no fueron mejores, pero aprender de ellos nos vendría muy bien.