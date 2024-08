Ruth Lorenzo: "El Oráculo es un papel que me recuerda situaciones que he vivido"

Si conociéramos la versión de Medusa, igual otro gallo cantaría. Lo sabe Ruth Lorenzo (Las Torres de Cotillas, 1982), que, en mitad de una carrera fulgurante como cantante y personalidad televisiva, se sube esta noche a las tablas del Auditorio Parque Almansa para debutar como actriz de teatro. «No me lo pensé», confiesa cuando recuerda la propuesta del director y autor José María del Castillo, que confió en ella para interpretar al omnipresente Oráculo y a Euríale.

Aterrizan en San Javier directos desde Mérida, ¿cómo ha sido el estreno en el Teatro Romano?

Ha sido una maravilla. Es un teatro que, por lo que implica históricamente, da una sensación increíble pisarlo, simplemente estar ahí... Así que imagínate subirle al escenario para interpretar una obra como la que es Medusa. Ha sido mágico, creo que han venido 32.000 personas a vernos en total, hemos hecho sold out las diez noches que hemos estado actuando, así que ha sido muy, muy impresionante.

Supongo que hace especial ilusión al ser no solo el estreno de la obra, sino el suyo como actriz de teatro.

Es un buen estreno, ¿eh? Con Victoria Abril, Mariola [Fuentes], Adrián [Lastra]... Es súper bonito, sí.

Pocas cosas le quedan por probar, pero no había sido actriz de teatro hasta ahora. ¿Era algo que siempre quiso hacer, o una oportunidad a la que se lanzó? ¿Cómo viene esto?

Llevo tiempo trabajando la interpretación, se me han ofrecido muchos proyectos, pero es algo que hago más por hobby, por así decirlo, porque yo al final soy música. Me considero cantante, compositora, entonces pues esto era como una cosa que tenía ahí al lado para cultivarme y seguir aprendiendo. Y la verdad que se me presentó la oportunidad de hacer o, mejor dicho, se me puso delante el papel de Oráculo y de una de las hermanas de Medusa en la obra y... Pues no me lo pensé.

Una vez que ha pasado ya tanto el proceso de montaje como el estreno, ¿qué balance hace de esta experiencia, ahora que ve el camino completo?

La verdad es que el balance es muy positivo. Y trabajar para estrenar en el Teatro de Mérida ha sido difícil... Todo el que lo ha pisado para interpretar en él sabe que técnicamente es un teatro difícil, porque tiene muchas restricciones de horarios y demás, entonces no puedes estar todo el tiempo que quieras ensayando. Pero ha sido una experiencia maravillosa, cien por cien.

¿Y cómo llega Medusa hasta usted? ¿Cómo se le presenta la oportunidad de formar parte del montaje?

Pues José María [del Castillo, director y autor del texto de Medusa] contactó conmigo directamente y me senté con él, me acuerdo, en el Hard Rock Café de Madrid. Yo había tenido un concierto, creo, y estaba allí hospedada y vino a verme. Vamos, prácticamente le dije que sí en ese mismo momento. Le pedí que me mandara el guion para que me lo leyera, pero es que estaba muy, muy bien.

Y, leyendo ese texto por primera vez, ¿qué pensó? ¿Qué fue lo primero que le atrajo de la propuesta?

Bueno, pues que nunca nadie había contado la historia de Medusa desde su punto de vista. Sin demasiado dramatismo, con mucha ironía, sin tomársela como una víctima, sino como, simplemente, otro punto de vista. Eso me gustó mucho.

Justamente quería preguntarle por ello: no sé si fue especialmente atrayente la vuelta de tuerca que esta obra le da al mito, poniendo el foco en Medusa, en el monstruo.

Sí, claro. Siempre se conoce la historia de Medusa desde la perspectiva de Perseo, pero rara vez se le pregunta a Medusa qué tal está, porque le cortaron la cabeza [Ríe]. Así que, sí, el enfoque que hace es muy interesante.

Además del argumento, ¿fue un aspecto decisivo para aceptar que tu participación también incluyera cantar?

La música fue evolucionando. Al principio sabíamos que iba a estar el Coro de Extremadura y que el Oráculo podía hacer alguna aportación musical pero, claro, yo creo que, una vez que me tenían allí, quisieron aprovechar [Ríe].

Mencionaba al Oráculo, pero también interpreta a un de las hermanas de Medusa. Hábleme de estos dos personajes.

Pues son muy, muy diferentes entre sí. El Oráculo es un personaje muy poderoso: abre la obra, es quien sabe todo lo que ha ocurrido en el pasado, lo que ocurre en el presente, y lo que ocurrirá en el futuro. Todos consultan todo con el Oráculo, por lo que es un papel muy poderoso. Y el otro personaje que interpreto es Euríale, una de las hermanas gorgonas, que es una pesada, gritona, loca, cansina, discutona y muy intensa. Son dos papeles totalmente contrarios y, claro, me divierte muchísimo, porque ha habido ocasiones en que la gente se ha cuestionado si soy yo de verdad quien hace los dos papeles, y eso me encanta, creo que eso es algo muy positivo a la hora de interpretar.

¿Siente preferencia por alguno, o los quiere a los dos por igual?

Quizá el Oráculo no me resulta tan poco familiar porque, a la hora de subirte al escenario, sientes el respecto del público, y el Oráculo es un papel muy solemne que me recuerda a situaciones por las que ya he podido pasar. Sin embargo, con Euríale me divierto mucho, me lo paso muy bien. Se me hace muy corta esa escena, y es de las largas, pero se me pasa enseguida.

¿Cómo van los nervios y la expectación para la representación en San Javier? Al fin y al cabo, es jugar en casa, por así decirlo.

Victoria [Abril] me lo decía: ‘Vamos a tu plaza esta semana’. Estoy muy contenta, nerviosa por volver a hacer todas las pruebas y todo el montaje... Hay nervios, pero estoy estoy muy contenta de que nos reciban en casa.

Además, con todo vendido.

Es un tremendo recibimiento: no quedan entradas, así que me hace mucha ilusión.