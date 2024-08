José Antonio Postigo: perseverante de la cultura murciana

Si hubiera que atribuir a José Antonio Postigo una única virtud que definiera su personalidad y su carácter, este cronista no tendría duda: perseverancia. Perseverancia en perseguir durante décadas los temas que siempre le han inquietado; perseverancia en sus aficiones; perseverancia en sus temas de cabecera, perseverancia, en fin, en la amistad con los amigos con los que se ha ido relacionando a lo largo de sus 87 años.

Pero José Antonio, nacido en 1937 en la sabrosa localidad de Cantimpalos, cosa que muy poca gente puede decir, ha derrotado siempre, náuticamente hablando, hacia la cultura. Cuando Postigo llegó a Murcia en los comienzos de los 80, pensaba encontrar una ciudad escasamente estimulante, pero aquí se dio de bruces con un lugar en plena ebullición creadora y cultural, plena de iniciativas y proyectos, de las que él intentó, recuperado del shock, formar parte.

Un Miguel Espinosa que lo rindió con su Escuela de mandarines; el maravilloso pintor y casi filósofo por las profundas sentencias que soltaba, casi sin darse cuenta José María Párraga; la enorme escultora Elisa Séiquer, el joven pintor Antonio Martínez Mengual, autor entonces, como ahora, de una pintura fascinante, y, desde luego, Paco Sánchez Bautista, el cantor de esta zona olvidada del sureste, con quien tanta vida e ideas compartió.

Recuerdo a José Antonio, visitante asiduo y casi diario de aquella Aula de cine de comienzos de los 80: «Pon que soy un enamorado del lenguaje cinematográfico, y que a raíz de ahí me interesa el cine», me comenta, con ese carácter meticuloso, detallista, e incluso un grado puntilloso cuando entrega a la prensa –que suelo ser yo– alguno de sus artículos, llenos de negritas, cursivas, palabras en distintos colores, que hay que respetar como si hubieran salido en la segunda y más definitiva edición del Quijote. Este cronista tiene que confesar que, en una ocasión, tuvo que repetir un artículo de Postigo en otra publicación por no estar conforme con el pie de dos fotos. Los peligros de ser amigo de un perfeccionista como José Antonio.

A Postigo se debe el rescate de un ostracismo al que parecía estar condenado nuestro mejor crítico de cine de la historia, el inolvidable Alfonso Sánchez, coetáneo y amigo de la abuela de este cronista en la murciana localidad de Lorquí, que supo realizar una crítica diferente en aquella España de la dictadura, en blanco y negro y televisión única.

Aún recuerdo a Jose Antonio, apenas cuarentón, posando para Salzillo-Paco Rabal como auténtico apóstol en aquella impagable escena del filme Salzillo, de nuestro paisano Primitivo Pérez.

Su carácter perseverante lo ha llevado a escribir una y otra vez, durante muchos años, quizás décadas, versiones de un artículo sobre Hellen Keller y El milagro de Ana Sullivan, mejorándolo en cada ocasión. Como Antoine Roquentin, protagonista de La náusea, intenta dotar a su obra sobre el Marqués de Rollebon de un comienzo portentoso, dando comienzo a su obra una, cien, mil, diez mil veces, sin encontrar nunca un comienzo digno.

Bach, Mozart, el ingeniero Juan de la Cierva, además de su querido y sempiterno Paco Sánchez Bautista, son los principales temas que han acudido a su mentalidad creadora en los últimos cuarenta años. Y como el bueno de Roquentin, José Antonio ha porfiado en ellos hasta niquelar su mensaje que, no obstante, ha dejado abierto para posteriores retoques y añadidos que él continuará haciendo por los siglos de los siglos.

«No te olvides de publicar en Campus Digital el último artículo que os envié», me dice José Antonio, genio y figura, antes de despedirnos. n