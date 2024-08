San Javier cambia la carpa de circo por un barco en la calle

El mundo es un teatro, que escribía Shakespeare en Como gustéis. Dicho de otra manera, el escenario está donde uno quiera, y el Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier ha decidido no limitarse a las tablas del Auditorio Parque Almansa y sacar las artes escénicas a otros espacios del municipio, a la calle, a la gente.

Eso han querido con la función que esta noche podrá verse, de forma gratuita, en la Explanada Barnuevo de la pedanía sanjaviereña de Santiago de la Ribera, Nada, un espectáculo circense de la compañía Nostraxladamus.

La formación afincada en Huesca, bajo la dirección de Jimena Caballetti, desplegará un inusual barco varado a pie de calle que pretenderá salvar a los espectadores de la inminante inundación. ¿Cómo? Con circo y con humor.

Miguel Pollán es el actor y funambulista que, junto con Victor Palacín como violinista y técnico, se embarcará en un viaje de juegos acrobáticos y poesía visual hasta llegar al desenlace. Porque quizá lo importante del trayecto no es la meta final, sino el camino. Quizá es lo que ocurre mientras sube el nivel del agua, y no que no se pueda achicar.

«¿No será que tenemos más miedo a vivir que a morir?», se pregunta la sinopsis de esta pieza circense contemporánea, perfecta para toda la familia, para curiosos y amantes del género, que desafiará a la gravedad, literal y metafóricamente, a partir de las diez de la noche en la pedanía de San Javier.

Nuevo circo

La compañía Nostraxladamus, residente en Huesca, nace en 1999, con el afán de aprender, fomentar y difundir el nuevo circo; siempre al servicio del humor, la búsqueda e investigación para crear una fusión de disciplinas escénicas. Entienden el circo como un lenguaje para contar historias, hacer comedias, transmitir emociones y sobre todo contagiar ilusión, buscando el más poético todavía, el más artístico, el más divertido.