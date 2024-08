El laberinto de ‘La comedia de los errores’ llega a Cartagena

Aún le quedaba al Auditorio El Batel una cita especial este verano: ver su escenario tomado por un enredo de dimensiones grecolatinas... o shakespearianas.

Porque eso es La comedia de los errores, una versión de Albert Boronat del texto clásico de Shakespeare con la dirección de Andrés Lima que, tras estrenarse el año pasado en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y pasar poco después por el Festival de Teatro, Música y Danza de la vecina San Javier, hoy podrá disfrutarse en el Auditorio El Batel a las nueve y media de la noche.

Pepón Nieto encarna al protagonista de esta madeja de enredos vitales, Antífolo de Siracusa, que se topa, en una ciudad de Éfeso convertida en una fiesta –pinchadiscos de música electrónica incluido–, con su gemelo idéntico, Antífolo de Éfeso. Y, a partir de aquí, el lío está servido.

Que ambos tengan criados igualmente idénticos –Dromio de Éfeso y de Siracusa, respectivametne– no ayuda nada al enredo de identidades que rápidamente se desata en este montaje cuyo elenco completan Santiago Molero, Fernando Soto, Rulo Pardo, Avelino Piedad y Esteban Garrido. Se trata de un reparto formado solo por hombres, en un guiño a las costumbres del teatro isabelino del gran dramaturgo británico –que vetaba la presencia de mujeres en el escenario y reclutaba a hombres jóvenes para interpertar estos papeles–, pero sin caer en las parodias: «Decidimos no usar peluca ni maquillaje, con el vestuario funcionaba. Vamos a cara descubierta», contaba el actor protagonista durante la presentación del montaje el verano pasado.

Ellos caen en los ilusionismos de los brujos, farfulleros, truhanes, charlatanes y hechiceros que pueblan la ciudad y buscan trastornar el juicio de pobres diablos como lo son ambas parejas de Antífolo y Dromio, que deberán encontrar a su padre, que ha sido condenado a muerte nada más poner pie en tierra firme y solo podrán salvarlo sus vástagos. Pero el camino no será sencillo y estará plagado de errores: esposas tomando a quien no es por su marido, deudas no saldadas y cambios de papeles terminarán convirtiendo una bola de confusiones en una gran fiesta desatada sobre las tablas de la Sala A del auditorio cartagenero.

La obra, que ya ha recorrido unos cuantos escenarios del país desde su estreno hace un año, ha tenido gran acogida. Para esta noche en la ciudad portuaria aún quedan entradas a la venta. El programa promete más de hora y media de función destada para dar rienda suelta a la carcajada a base de comedia gamberra, situaciones inverosímiles y falta de pudor.