David Bustamante: "La música es un lenguaje universal que nos une y nos hace sentir"

¿Cómo recuerda su paso por Operación Triunfo y qué valoración hace de lo decisivo que fue ese escaparate en su carrera musical?

Operación triunfo fue un punto de inflexión en mi vida. Lo recuerdo con muchísima gratitud y cariño, porque no solo me dio la oportunidad de cumplir mi sueño de ser cantante, sino que también me permitió conectar con millones de personas. Fue un escaparate increíble que me abrió las puertas a una carrera que nunca hubiera imaginado, y siempre llevaré en el corazón esa experiencia y a todas las personas que la hicieron posible.

¿Cómo ha evolucionado su música desde sus primeros discos hasta los sencillos más recientes?

Mi música ha evolucionado de la mano con mi vida. Al principio, mis discos reflejaban la pasión y la energía de un joven descubriendo el mundo y su lugar en él. Con el tiempo, he madurado como artista y como persona, y eso se refleja en mi música. Ahora mis canciones tienen una profundidad emocional diferente, hablan de experiencias vividas, de amor, de superación, y creo que esa evolución se nota en cada nuevo trabajo que presento.

¿Qué música escucha Bustamante, en qué artistas se inspira?

De todo un poco, depende del momento y del estado de ánimo. Me inspiran muchos artistas, desde los clásicos como Julio Iglesias y Alejandro Sanz, hasta nuevas propuestas que traen frescura al panorama musical. La música latina, el pop, y la balada siempre han sido mis grandes influencias, pero también me gusta explorar otros géneros para seguir aprendiendo y creciendo como artista.

Hace un tiempo vino a Cartagena y alabó algo muy típico de aquí, la marinera, la tapa de ensaladilla rusa con rosquilla y una anchoa… Siendo de Cantabria, un sitio 100% de anchoas, ¿qué le parece esta mezcla que hacemos aquí?

¡Es una combinación espectacular! La verdad es que, siendo de Cantabria, tengo un paladar muy educado para las anchoas, y en Cartagena saben cómo sacarle el máximo partido. La marinera es un bocado que une lo mejor de la tierra y el mar, algo que valoro muchísimo. Me encanta descubrir cómo en cada rincón de España se reinventa la tradición con toques únicos.

No sé si comer o la cocina está entre sus aficiones… ¿Cuáles son los hobbies o actividades de la vida que le entretienen y ayudan a desconectar?

Me gusta mucho comer, claro que sí, pero cocinar no se me da tan bien, lo confieso [Risas]. Mis hobbies van más por el deporte, el boxeo me apasiona y me ayuda a desconectar y liberar estrés. También disfruto mucho de pasar tiempo con mi familia, que es lo más importante para mí, y de disfrutar de la naturaleza, ya sea en la montaña o en la playa.

Hoy en día parece que es más difícil desconectar… Más aún para una persona conocida como usted. ¿Cómo vive esto de las redes sociales y el ser alguien mediático?

Es verdad que a veces es complicado desconectar, pero intento llevarlo lo mejor posible. Las redes son una herramienta increíble para estar en contacto con mis seguidores, que son lo más grande, pero también hay que saber parar y tomarse un respiro. Es cuestión de equilibrio, de saber cuándo es momento de estar en el foco y cuándo es momento de disfrutar de la vida privada.

Imagino que el hecho de estar tantos años girando le habrá dado más de alguna anécdota. Si recuerda, cuéntenos alguna que le haya sorprendido.

¡Uy, tengo muchas! Una vez, en un concierto, me tocó cantar bajo una lluvia torrencial. Pensé que el público se iría, pero en vez de eso, sacaron paraguas, chubasqueros, y siguieron cantando conmigo como si nada. Fue una muestra de cariño y entrega que jamás olvidaré. En esos momentos te das cuenta de lo especial que es la conexión que se crea en un concierto.

Mirando ya al futuro más inmediato, cuéntenos qué se puede ver en un concierto de David Bustamante.

Mis conciertos son una fiesta de emociones. Siempre trato de darlo todo en el escenario, de conectar con el público y hacerles sentir cada canción como si fuera la primera vez que la escuchan. Hay mucha energía, pero también hay momentos íntimos donde me desnudo emocionalmente. Para mí, un concierto es un intercambio de sentimientos, y me encanta poder compartir esa magia con mi gente.

Le hemos visto también en teatro en Cartagena, con el musical Ghost y en televisión. ¿Qué nuevos proyectos o inquietudes profesionales tiene?

El teatro ha sido una experiencia increíble que me ha permitido explorar otras facetas artísticas, y tengo ganas de seguir haciendo cosas nuevas. Estoy trabajando en nuevos proyectos musicales, por supuesto, pero también me gustaría seguir en el mundo del teatro y la televisión, siempre buscando nuevos retos que me saquen de mi zona de confort.

Mirando hacia atrás, ¿qué consejo le daría a su yo más joven al inicio de su carrera?

Que disfrute cada momento, que no se preocupe tanto por lo que vendrá y que siga su corazón siempre. La vida es un viaje lleno de altibajos, y lo importante es mantenerse fiel a uno mismo y no perder nunca la pasión por lo que se hace.

¿Cree que la música tiene un papel importante en la sociedad? ¿Cómo le gustaría que su música impactara a los oyentes?

La música es fundamental en la sociedad, es un lenguaje universal que nos une y nos hace sentir. Me gustaría que mi música sea un refugio para quienes la escuchen, que les acompañe en sus alegrías y en sus penas, que les dé fuerza en los momentos difíciles y que les haga vibrar de emoción. Si consigo eso, siento que he cumplido con mi misión como artista.