En verano no es solo el calor, como cuando, por ejemplo, te quemas de arriba a abajo, lo que nos obliga a cambiar la piel. De uno de esos cambios de piel tuvo la culpa mi inexperiencia en el nudismo y mi avidez lectora de entonces. Leer en pelotas durante varias horas hizo que mi piel se convirtiera en el epílogo visual perfecto de El manuscrito carmesí, que horas antes me había zampado en la playa. Mi abuela me aplicó bastantes dosis de aftersun e ironía y, francamente, no me acuerdo de qué era lo que escocía más.

En realidad, no es que el verano nos obligue a cambiar de piel; es que, quizás, la ligereza de ropa nos quita otros pesos que llevamos encima sin darnos cuenta, y lo que hemos estado ocultando durante los otros meses sale a flote. Es en el asueto, incluso cuando se está trabajando, que se proyectan líneas en el tiempo y se construyen hermosos universos posibles, cuando la jauría de los problemas está dormida en la sombra del estío. En nuestra sombra están ocultos los deseos más sinceros y sencillos, y los escuchamos más a menudo porque las tardes aún son largas, igual que las sombras.

Algunos de nosotros iniciamos el cambio de piel durante un verano porque vimos que otros mundos eran posibles. Nos convertimos en serpientes emplumadas, en raras avis, ya no tan raras, porque como las identidades evolucionan el 30% de la juventud española se declara no heterosexual, por ejemplo. Dejémosles volar y, frente a los que aún reptan negando sus deseos al negar los de los demás, seamos guardianes, todos, de los sueños sinceros y sencillos de todos.

