Álvaro Peña: emocionalidad frente a la simetría

Es imposible definir la pintura de Álvaro Peña pretendiendo establecer términos clasificatorios. Sería más acertado acercarnos a su obra intentando descifrar cómo ha podido producirse tan curiosa conjunción entre esa gestualidad espontánea y la meticulosidad, puesta en juego a fin de obtener esa textura de las formas, creada a partir del contraste mancha-línea-color; obteniéndose de esa oposición un resultado preciosista, dotado de potente carga hedonista, de rotunda sensualidad contenida. Un resultado que trae a la memoria ciertos aspectos vinculados al informalismo, pero que, a la vez, emparenta sus cuadros con un simbolismo y una voluptuosidad muy propia de la pintura secesionista vienesa. Una pintura, la de Álvaro Peña, compuesta de ritmos, grafías, que operan en el cuadro a manera de expresiva decoración, cargada de sugerentes, estilizadas geometrías.

Otra constante en la obra de Álvaro Peña es la identificación, en cada una de sus piezas, de una superposición de procedimientos que parecen coexistir de forma autónoma, no predeterminada. De ahí que podamos atrevernos a calificarlo de informalista, entendido el término informal como un calificativo que deja patente, no tanto lo opuesto a cualquier voluntad de incluir en sus obras formas reconocibles (en la obra de Álvaro Peña no se excluye de manera determinante una aproximación a la figuración), sino más bien como una postura de rebeldía ante cualquier estructuración del cuadro de forma racionalmente preconcebida. Un calificativo, el de informal, que aquí actúa acentuando la propia ambigüedad e imprecisión del término, su vertiente más polémica y controvertida.

Exploración de la materia y la textura; de las posibilidades expresivas del trazo, que deviene un acto pictórico emparentado con la pintura de acción, un graffiti acotado al espacio determinado por las dimensiones del lienzo. El informalismo entendido como una sensual experiencia plástica que podríamos emparentar con el automatismo de los surrealistas o los Dada, a la que el propio pintor se dejara arrastrar.

Sensualidad que se manifiesta en los cuadros de Peña de forma constante, mediante la permanente representación de la figura, o de elementos figurativos que nos remiten al cuerpo, en distintos estados y posiciones. Referencias que recuerdan su vinculación con la ilustración y el cómic. Perfecto ejemplo es la pieza de 2017: EL PENÚLTIMO HOMBRE DE VITRUVIO.

Se trata de un díptico, protagonizado por una figura masculina que parece emerger del caos y ejecutar una voluptuosa danza, un inquietante movimiento, en un mágico e indeterminado paisaje. Un díptico en grises y negros en el que las formas, los amplios trazos, las manchas y las grafías conducen la mirada, en un ritmo desenfrenado, desde el margen izquierdo de la obra hasta el encuentro con la figura que pugna por escapar del lienzo. Un tema compositivo que acentúa el carácter irónico que suele aflorar en no pocos trabajos de Álvaro Peña; contraponiendo, a aquellas armónicas e ideales proporciones del cuerpo humano, sugeridas por Vitrubio –en su tratado De architectura– y trazadas por Giorgio Martini, Andrea de Ferrara y Leonardo, este feroz, dramático y contorsionista desnudo masculino. Un cuadro que parece una negación de la simetría, de la proporcionalidad matemática, de lo ¿racional?, para moverse en una atrevida expresividad emocional. Y, quizá sea por esto mismo, por lo que Álvaro Peña ha decidido mantener en el título la puerta abierta a nuevas incursiones en el tema.

EL PENÚLTIMO HOMBRE DE VITRUVIO, una pieza de Álvaro Peña que define bien su trayectoria, su manera de enfrentar el cuadro, su manera de enfrentar el hecho pictórico, el ritual –para algunos irrenunciable– de la pintura.