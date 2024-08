La Caja de la Rusa: Moratalla y sus bosques

Seguimos por el Noroeste de la Región con otra de las ilustraciones encontradas en la Caja de la Rusa. El extenso municipio de Moratalla limita con los de otras regiones: Férez, Letur, Socovos, Hellín, Nerpio, Puebla de Don Fadrique, y también con Caravaca, Cehegin y Calasparra. Es digno de señalar porque seguro que esta variedad de vecinos diversos le ha influido en su historia de siglos de ciudad amurallada pero, a la vez abierta a muchas influencias. Su nombre viene de la época romana: “Murata talea” que significa ciudad amurallada con empalizada.

Las pedanías de Moratalla forman toda una comarca digna de recorrer y disfrutar: Benízar, Otos, Mazuza, Casa Requena, La Tercia, San Bartolomé, El Sabinar, Calar de la Santa, Huerto Alhárabe, Campo de San Juan, Zaén, Fuente Ribera, La Risca, Casicas de San Juan, Casas de Aledo, Bajil, Cañada de la Cruz, Los Odres, Roble, Béjar, Arenal, Inazares, Cobatillas Salmerón, Rogativa, Benamo y otros.

Esta ruta hay que conocerla, tanto en época de nieves como en otras estaciones, como el verano, que todo no va a ser la playa. Especialmente recomendables son sus espacios naturales, sus macizos montañosos y sus bosques, protegidos y reconocidos a nivel europeo con varias distinciones. El Macizo de Revolcadores es el techo de la Región de Murcia. No podemos olvidar un tramo del río Segura o los del río Alhárabe y río Moratalla… En fin, que estamos ante un municipio de gran belleza paisajística e interés histórico, con una gran riqueza natural y faunística: jabalíes, ciervos, cabra montés, nutrias, etc. Como nota curiosa, decir que en el libro de montería de Alfonso XI, en el siglo XIV, se habla de la caza de caballos salvajes, como cebras, en la zona.

Nos haría falta un libro pues aquí se encuentran más de treinta cuevas y abrigos con abundantes pinturas rupestres, más de la mitad de todos los hallados en la Región, incluyendo el de Cañaica del Calar, declarado Patrimonio de la Humanidad. Todos estos yacimientos pertenecen al arte levantino, así que hace 30.000 años que esto estaba poblado de diestros pintores, en la transición del mundo de los cazadores a la época de los recolectores. Divulgar todo esto se merece un gran museo y centro de interpretación que se inauguró en 2007 pero que, misterio incomprensible, se cerró en 2013. En el municipio también hay dólmenes (Bajil), tumbas de la civilización del Argar, murallas calcolíticas, poblados Íberos (Molinicos, Siglo IV a.C.), y mil etcéteras.

La presencia romana fue significativa y ya os podéis imaginar la importancia de esta localidad en la época árabe, con su gran castillo y después en las guerras con los reinos cristianos. En los siglos posteriores la economía del municipio giró en torno a la agricultura, la ganadería y las explotaciones forestales, por la gran riqueza de arbolado en sus montañas. En los años de 1960 se padeció una crisis económica, como en tantos lugares, un cambio de modelo económico que dejó a tantas familias sin trabajo, abocadas a la emigración a otros territorios de la Península.

Lo que siempre ha permanecido es la fortaleza de su cultura y tradiciones, la religiosidad popular, la Banda de Música, La afición a los toros, sus famosos encierros, el fervor con la fiesta de los tambores… y mil cosas más que has de visitar para sentirte como un conde o una marquesa.