Libros perdidos

Acabo de encontrar ‘Tengo miedo, torero’ de Pedro Lemebel, que se me había perdido en una de esas rutas dentro de la casa y no conseguía encontrarlo, porque hay veces que las cosas se pierden inexplicablemente y luega el hilo rojo de la casualidad las recupera del laberinto en que se perdieron. Otras veces el minotauro del olvido las esconde o las destroza. Debía encontrar el libro porque uno puede hablar de lo que no sabe hasta un cierto extremo y para la reunión del club de lectura de Septiembre iba a ser difícil que yo hablara del libro que no me había podido leer.

Al encontrarlo lo he rescatado de formar parte, al final de vacaciones, de esa biblioteca de verano donde duermen, en mi caso, Agatha Christie, algún best-seller de verano, con una historia completa de la II Guerra Mundial, el Bhagavad-gītā, que sospecho que llegó allí por algún hare krishna, o la colección casi completa de La Saga de los Aznar, que no son esos Aznar, que menuda saga, sino otros que desde el pulp de la ciencia ficción patria lucharon contra marcianos, descubrieron galaxias y consiguieron la inmortalidad. Son esos libros olvidados que te volvías a reencontrar en las horas de tedio, cuando no había streaming, móviles o mil canales y te volvían a enganchar no porque fueran inmortales, que algunos, como la Christie, sí, sino porque encadenaban ese momento con otros veranos haciéndolos, en cierta manera , a los libros y a los veranos, eternos, mientras que otros de esos libros siguen durmiendo en la estantería porque no tienen una segunda oportunidad, ni ellos ni sus veranos, en esta vida.