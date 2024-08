Jesús Corbacho: "Vengo de una familia de respeto y valores, humilde"

La Lámpara Minera, el premio más importante del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, viaja en su sexagésimo tercera edición a Huelva en la voz de Jesús Corbacho, que se lleva también el de cantes bajoandaluces por su guajira, y El Desplante de baile femenino sale de las fronteras españolas por primera vez para llegar hasta Japón en los tacones de La Yunko.

"Todavía no me lo creo. Lo he deseado tanto y la he visto en esta edición tan cerca y a la vez tan lejos, que parece que estoy en un sueño", confesaba en la madrugada de este domingo Corbacho mientras sostenía tras su minera en sus manos la codiciada Lámpara en el antiguo mercado público, donde en 2008 ganó con una malagueña el premio del grupo de cantes derivados del fandango y había acompañado al baile en varias ocasiones.

Sacó una foto de su abuelo José: "Sabía que él estaba dándome fuerza y la llevaba al 'laíto' del corazón, junto a fotos de mi mujer e hijos y la Virgen del Rocío. La he sacado para que el mundo entero vea de dónde vengo: de una familia humilde, de respeto, cariño y valores", señalaba.

Premio Desplante

Todos los galardonados ya habían concursado en alguna edición anterior, incluida La Yunko. "Todo el mundo piensa en ganar el premio, pero yo ni lo pensaba", decía quien lleva desde los 18 años bailando flamenco y aprovechó que este verano no se iba a Japón para volver a concursar y llevarse el trofeo que nunca había salido de España y tiene escasos aspirantes extranjeros. Al trofeo El Desplante masculino ni siquiera hubo aspirantes en semifinales.

Filón y Bordón Minero

El Filón al mejor instrumentista no guitarrista fue para el madrileño José El Marqués: "Es una sensación increíble, porque estoy haciendo un disco de violonchelo flamenco y me va a venir genial para que la gente lo conozca", decía ante el pianista ciudadrealeño Lorenzo Moya, segundo premio.

A Madrid se fue también el Bordón Minero al mejor guitarrista, Joni Jiménez, que había acompañado a algún cantaor concursante otros años, se encuentra inmerso en un proyecto personal de guitarra y en la próxima Bienal Flamenca de Sevilla tocará junto a El Tomate y El Bolita.

El segundo premio fue para el gaditano Marcos de Silvia.

El resto de premios de cante fue para el sevillano Iván González Carpio por una seguiriya (cantes bajoandaluces) y una malagueña (derivados del fandango andaluz).

Por tarantas triunfó el jaenés Isco Heredia; por cartageneras, la sevillana Anabel de Vico, y por su taranto (murcianas y otros cantes mineros), el almeriense Andreles.

El Premio Especial del Jurado al mejor artista de acompañamiento fue para Enrique El Extremeño.

El jurado ha estado formado por José Manuel Gamboa, Kyoko Shikaze, Manuel Bohórquez, Paco Paredes y Juan José Carrión.

.