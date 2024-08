La Caja de la Rusa: Cehegín, maravilla medieval

He pintado muchas veces esta ciudad cautivadora, su casco antiguo es de los más impresionantes que conozco y pocas cosas me parecen más hermosas que una panorámica de esta joya de la Comarca del Noroeste. Encontrar esta ilustración en la Caja de la Rusa es todo un regalo y me toca especialmente porque aparece una vista de la que se han perdido muchos edificios que estaban en ruina y hace unos años se perdieron para siempre, arrasados por la pala. Aún así, es un privilegio tener en nuestra Región una localidad con tantísimo sabor medieval y con un patrimonio tan abundante y valioso. Pocas cosas tan recomendables como pasear por las callejuelas de Cehegín o pasear por sus alrededores, para admirarla desde fuera, como quien goza de la vista de un todo monumental, como una decantación de la historia.

Es un tópico pero es cierto que a veces uno se queda sin palabras y no sabe por dónde empezar a hablar de esta localidad que en el año 2019 fue elegida Maravilla Rural de España 2019 y cuyo casco histórico fue declarado Conjunto Histórico Artístico en 1982, justo cuando yo fui por primera vez a conocerlo. De su larguísima historia, tan sólo apuntar que en la zona hay cuevas de primitivos asentamientos humanos y que de la época íbera se están excavando aún los restos de la magnífica y amurallada ciudad de Begastri, que llegó a ser sede episcopal cuando la diócesis se tuvo que proteger de las incursiones piratas de la costa.

En Cehegín, mires para donde mires, sobresale la belleza de las torres y campanarios de sus muchas iglesias. Lástima que hayamos perdido la majestuosidad del castillo que coronaba la ciudad, pero pasear por sus calles te permite la contemplación de una deliciosa mezcolanza de bonitos edificios de arquitectura popular, del Siglo XII al XIX y de casas señoriales y palacios con estilos muy diversos, desde el renacentista, al barroco o al Neoclásico, casonas de condes y marqueses que competían porque sus fachadas destacasen en belleza y señorío, abundando los edificios desde el Siglo XVI al XIX.

Que su Patrona sea la Virgen de las Maravillas suena muy acorde a lo que este pueblo es. Sus fiestas son a principios del mes de septiembre, aunque es muy reconocida su Semana Santa y la Hoguera de San Sebastián, el 20 de Enero. De su interesante gastronomía es obligado acordarse de una fruta que allí se esfuerzan en promocionar y conservar: el pero de Cehegín, que junto a las manzanas es un cultivo tradicional, una fruta exquisita que, como no podía ser menos, introdujeron en sus huertas los musulmanes que tantos siglos habitaron por aquí. No es de extrañar que también se le llame pero de alcuza, siendo la Al-kuza un recipiente típico árabe, con una forma parecida a esta fruta. El pero es bastante dulce y se come fresco y crudo, pero también es muy apropiado para mermeladas y tartas. No sé si ya ha conseguido la Denominación de Origen, pero sin duda se la merece.

Cehegín tiene mucho más, incluyendo una magnífica banda de música, y es tierra de toreo y de toreros, uno de los temas que ha atraído a sus artistas, como el pintor y escultor Nicolás de Maya que tiene su estudio en pleno centro, en una casa antigua genialmente restaurada.