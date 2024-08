Brecha generacional en la música: «Parece que los jubilados ya no tenemos talento»

La música es una de esas cosas en la vida que no entiende de edades. Sin importar la época que hayamos vivido, todas las generaciones de murcianos hemos disfrutado escuchando a nuestros artistas favoritos en conciertos, hemos bailado hasta el amanecer en verbenas y hemos acompañado nuestras actividades cotidianas con una sintonía de fondo, ya sea a través de la radio o de una plataforma digital. No obstante, a la hora de subirse al escenario o crear música, sí parece haber una diferencia entre generaciones.

Mediante la oferta de ayudas, la organización de concursos y la facilitación de espacios donde ensayar y tocar, se impulsa a grupos y artistas emergentes para agilizar y simplificar su incorporación al sector, sin embargo, en la Región de Murcia, a partir de determinada edad, no se da este tipo de refuerzo.

Desde ‘Pioneros Rock Murcia’, una unión de grupos de rock que han decidido volver a tocar cincuenta años después de separarse, denuncian esta situación y aseguran que se están enfrentando a una «creciente discriminación por edad». «Parece que los jubilados ya no tenemos talento, que ya no podemos componer, crear o escribir» indica el responsable del movimiento, Antonio ‘Tony’ Capel.

Uno de los principales motivos por los que la organización ha decidido reivindicar su situación es el requisito de edad para participar en el certamen municipal de creación artística ‘CreaMurcia’: solo pueden presentarse aquellas personas que tengan entre 16 y 35 años. «Nos hemos quedado desamparados, olvidados, cuando resulta que nosotros fuimos los primeros en traer este estilo musical a Murcia. No teníamos guitarras ni baterías, nos las teníamos que construir, mientras que los jóvenes de hoy en día pueden ir a la tienda y comprarse un instrumento sin complicaciones. Con esto no quiero decir que esté mal que se apoye a los jóvenes artistas, solo que no se deberían hacer distinciones de edad», señala Capel.

Desde que estos grupos se volvieron a juntar hace casi diez años, se han encargado de buscar espacios donde poder tocar de manera independiente, ya que no han recibido ningún tipo de apoyo institucional. «Nosotros hablamos con los concejales de los barrios para tocar en las fiestas, llevamos los instrumentos y hacemos los transportes por nuestra cuenta, sin ayuda y poniendo todo el dinero que esto implica de nuestro bolsillo», lamenta el músico. «Lo único que exigimos es el espacio y un equipo de música, nada más, no queremos beneficio económico, ya tenemos nuestra pensión», añade.

Problema social

Sin embargo, el problema no reside únicamente en no poder participar en un certamen o tener que gestionar sin apoyos los recursos para formar un grupo de música, sino que, a través de esta circunstancia, se pone en evidencia la falta de oportunidades que se da a una parte de la sociedad que, además, según las estimaciones, será cada vez más numerosa. «En la Región de Murcia ya hay más viejos que jóvenes y son muchos los que están desocupados. Además, por el Covid, muchos hemos perdido a amigos o familiares de los que ni siquiera nos hemos podido despedir, por lo que hay muchas personas mayores que están pasando un estrés importante a raíz de la pandemia a los que no se les ofrece nada más que acudir al centro de día», señala el responsable de Pioneros Rock Murcia.

«Los que formamos estos grupos, no somos jubilados de centro de día, no somos de jugar al parchís o al dominó, nos gusta la música y lo único que queremos es tener un espacio en el que poder hacer lo que nos gusta en lo que nos queda de vida», confiesa Capel.

Público intergeneracional

Las actuaciones de los distintos grupos que componen ‘Pioneros Rock Murcia’ no suponen una experiencia positiva sólo para los propios músicos, sino que también dan la oportunidad a personas de todas las edades de deleitarse con la música que se escuchaba en fiestas y verbenas en otras épocas. «Nuestra música es intergeneracional y en nuestros conciertos vemos a abuelos con sus hijos y sus nietos compartiendo la música, jóvenes disfrutando como en las verbenas y, en general, un ambiente de disfrute para cualquiera, independientemente de su edad. Este es un estilo que no tiene un público limitado, incluso mis nietos siguen escuchando canciones del Dúo Dinámico o Fórmula V», afirma Capel. «Ya tocamos en el auditorio Víctor Villegas y, aunque nadie apostaba nada por nosotros, lo llenamos y fue apoteósico. Eso es señal de que a la gente le gusta lo que hacemos», añade.

«Si se nos diera la oportunidad, nos gustaría hacer un macroconcierto con todos los grupos que conformamos este movimiento y donar los beneficios a obras benéficas, porque ya te digo que nosotros no queremos cobrar, queremos que nos den el espacio para disfrutar y hacer disfrutar con nuestra música», concluye Capel.

En definitiva, la música es universal e intergeneracional y desde ‘Pioneros Rock Murcia’ solicitan que las oportunidades para dedicarse a ella, también lo sean.