Eduardo Pérez Salguero: Lo popular frente a lo académico

Podría parecer, al acercarnos a su obra, que las piezas de Pérez Salguero constituyen una especie de alucinación publicitaria, compuesta de infinidad de referentes visuales; pero no, sus cuadros están cargados de una fuerte narrativa que cuestiona, tanto al significante, a la apariencia de lo que vemos, como al propio significado.

Piezas iconoclastas, cargadas de fuerte ironía, una cáustica metáfora sobre el sentido de la vida acomodaticia y de los símbolos que nos rodean hasta asfixiarnos. Cuadros concebidos y producidos más allá del empleo de usos y métodos pulcros o tradicionales, cuadros sucios, casi violentos, que devienen elegante atracción poética… cuadros que, en un símil literario, podrían haber sido trazados tecleando furiosos una antigua máquina de escribir que no permite arrepentimientos ni correcciones. Una pintura que retoma (desde la exposición Posnobills, en 2005, tras estancia del pintor en Nueva York, donde asiste a un curso con Ron Milewicz) esa tradición pictórica que desdeña falsos clisés sensibleros, aburguesados, y reivindica la renuncia a lo académico, inclinándose por procedimientos pictóricos y representaciones iconográficas vinculadas a lo popular.

THE MAIN EVENT es un cúmulo de sensaciones encontradas en una escena de apariencia violenta, pero, a la vez, cargada de sutiles evocaciones. Una escena que recoge símbolos que permiten establecer vínculos del artista con algunas de sus preferencias, por los personajes de las películas de animación, por el cine de acción en blanco y negro, por el cómic, la ilustración y los símbolos del consumo… Y parece hacer referencia a un tiempo que ya hubiese pasado (que populares eran, hasta entrados los setenta, las sesiones de boxeo y lucha libre disputadas en locales cerrados o en escenarios abiertos al cielo estrellado).

Cuadro de múltiples fragmentos. Una escena dentro de otra escena, como un puzle de muñecas rusas que, aunque podría recordar al pintor americano David Salle, está construida de tal forma, con tan feroz ironía y expresividad, que sus referentes son inequívocamente europeos. Es difícil no percibir en esta obra un aroma próximo al Equipo Crónica.

Eduardo Pérez Salguero / L.O.

THE MAIN EVENT, una escena que Pérez Salguero ha compuesto con colores casi planos, formas dispuestas en una escenografía sugerida a partir del espacio que establecen distintas bandas de contrastado color. Una escena en la que el propio peso de los textos, tratados como elementos compositivos, juega parte fundamental.

El cuadro se expuso en 2008 en el espacio AV. Pero THE MAIN EVENT es parte de una secuencia, una serie que tiene la figura del boxeador como protagonista: Showtime 02, The Love Ranger, Rude Boy, Violentia, Rude Boy 05, The Crude, Apollo. Obras donde pueden rastrearse iconos, elementos (ese cactus que nos retrotrae a una infantil escenografía del western), personajes extraídos de Disney o Hanna Barbera (Bambi, Wiki Tiro Loco…), guiños a la propia historia del arte (en Rude Boy, el velazqueño enano bufón don Sebastián de Morra se materializa en el cuadrilátero). Un cuadro donde están presentes todos los componentes que singularizan la obra de Salguero: inclusión de bocadillos y palabras, símbolos comerciales, anuncios, escenas cinematográficas, secuencias de películas animadas, héroes y antihéroes, la propia historia del arte, los iconos populares, viñetas de cómic, uso del graffiti y el tachismo.

THE MAIN EVENT, una pieza que puede servir de nexo entre obras anteriores, como las realizadas para la exposición de Art Nueve, Rude People, de 2007, y otras posteriores, como las presentadas en Over and Over Again, colgada en el Centro Párraga en 2017.

Puede que esta pintura carezca de propósito alguno, pero me basta inclinar la cabeza, desviarla del cuadro, y contemplar el icónico símbolo que adorna mi camisa, para sentir que no se trata del reflejo fortuito de una imagen en la tela; el adorno de mi vestimenta, la calavera sostenida por dos fémures, parece reírse de mí, escapado de THE MAIN EVENT; una premonición pintada hace ya 14 años que, a Eduardo, cuando lea esto, le hará esbozar una sonrisa irónica y burlona.