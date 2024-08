Maestro Espada: "Exploramos con total libertad; el trabajo de tocar de forma ortodoxa ya lo hacen las cuadrillas"

La despedía ha sido el último adelanto del álbum debut homónimo del dúo murciano Maestro Espada, esperado disco que verá la luz el 13 de septiembre después de tres años de intenso viaje. Este largo tiempo les ha permitido probar y descartar, evitar los lugares comunes y encontrar un espacio estimulante y propio que emociona y te transporta en cohete por los carriles de la huerta. Se trata de un disco inspirado por la música tradicional murciana, pero de una forma muy libre, donde los sintetizadores analógicos se fusionan con castañetas y laúdes, y la electrónica se puede encontrar con el folklore. Para ello se han tenido que familiarizar con los instrumentos tradicionales, conectando con artesanos y miembros de cuadrillas que les han enseñado a tocar la castañeta, y han explorado el 'Cancionero popular murciano antiguo' de Díaz Cassou entre otros documentos.

Maestro Espada -así llamados por la persona que fundó la primera banda de música en Librilla, donde vivían sus abuelos- se han convertido en uno de los nombres imprescindibles del nuevo folklore en castellano. Los hermanos Alejandro (Alec Juárez, Vespertine) y Víctor Hernández (Rey Lobo) nos conducen desde las raíces de la música murciana hasta Sufjan Stevens, pasando por Guitarricadelafuente (a quien han acompañado como banda de directo), de la mano de Raül Refree, productor de artistas de la talla de Rosalía, Niño de Elche o Lee Renaldo. El resultado es un disco vertiginoso, deslumbrante y atrevido, impulsado por una insaciable sensación de asombro.

La reinvención en formato de folk electrónico contemporáneo de Maestro Espada sonará este sábado en A la luna de Barranda, y promete no dejar indiferente.

Han sido 3 años de viaje con Raúl Refree, que os ha producido el disco. Este largo tiempo os habrá permitido probar y descartar muchas cosas.

Totalmente. Han sido 3 años de prueba y error, sobre todo de desarrollar ideas. Por un lado hemos tardado más de lo que nos gustaría, pero por otro estamos muy contentos de dónde hemos llegado. Es un disco que contiene mucho de nosotros mismos, al menos de esta etapa.

¿Por qué han tenido que pasar 3 años? ¿Estabais en otros proyectos, Raúl Refree estaba muy ocupado?

Un poco todo. Hemos estado un año girando con Guitarricadelafuente. También le produjimos el show en directo, y eso nos paralizó bastante a la hora de terminar el disco, y Raúl Refree tiene una agenda dramática también. Hemos ido persiguiéndonos unos a otros.

Acaba de ver la luz a Despedía el 5º single, aunque el disco ya está completamente terminado.

Sí, ya está acabado. el 13 de septiembre sale todo. La preventa del vinilo ya está abierta, la portada que ha hecho Albert Romagosa con mucho mimo tiene mucho que ver con un aspecto más narrativo, casi íntimo nuestro: el nombre de Maestro Espada de qué manera está vinculado al pueblo donde creció nuestro abuelo, que empezó con la música, y se explica en una portada un poco críptica que, si se entiende, aumenta su significado, pero si no, también tiene una fuerza estética y una potencia con ese arrojo que no habíamos utilizado nunca antes, y con el que estamos muy contentos.

A mí me recuerda las Partidas de Alfonso X El Sabio.

Sí, tiene esa cosa un poco como de dibujo antiguo, medieval, y luego la fuerza del color y que no hay relieves lo lleva por un sitio un poco más moderno, pero sí, a él le llamó mucho la atención esta historia del maestro espada, que es el señor que creó la primera banda de música municipal de Librilla, y nuestro abuelo estuvo en esa banda, aprendió a tocar el laúd allí; nuestro padre también creció haciendo canciones en ese mismo lugar y esa calle, que cuando ellos vivían allí no se llamaba Maestro Espada, y décadas después casualmente recibió el nombre de Maestro Espada. Nuestra familia ya no vive allí, pero esa historia cíclica nos hacía gracia, y a él le pareció muy potente. La portada está basada en esa historia.

En los premios Alfonso X El Sabio todo el mundo se quedó admirado. ¿Qué montasteis allí?

Fue una idea de José Manuel Jiménez. De repente nos dio la idea de llevar un formato expansivo a los premios y hacer una colaboración con la coral Discantus. También fue el ideólogo de hacer una colaboración en el escenario; a nosotros se nos ocurrió que podría ser Raúl Frutos. De ese concierto nace el formato que estamos llevando ahora, y también esa experiencia, que fue increíble, de tocar los mayos y “Estrellica” con un coro.

La idea era que no fueran intervenciones musicales aisladas entre los premios, sino que una dirección musical abarcara toda la música, y que fueran versiones expandidas de estas canciones, que por otro lado muchas no han salido, son inéditas. En una ocasión sale la cuadrilla de Patiño, en otra la coral Discantus, en un par Raúl Frutos, Fue bastante especial aquello, y dejó un poso que hemos seguido tirando de ese hilo.

Así que Raúl Frutos va también con vosotros: el brutalismo queda completado por vuestra parte.

Sí, está en el formato de directo. Las canciones del disco tienen un componente rítmico bastante peculiar, porque realmente no son baterías, están llevadas a otro sitio, están hechas de manera muy creativa con Raúl Refree, que siempre va buscando llegar a territorios nuevos, tiene una curiosidad musical muy grande, y nosotros con él también fuimos encontrando una base rítmica diferente, que ni fuera una batería ni ritmos tradicionales, un híbrido entre cosas electrónicas y orgánicas, y Raúl Frutos, que maneja tantos estilos (domina desde las músicas caribeñas o el folklore del sur de la península hasta el death metal), pensamos que era perfecto, quedamos con él y desde el principio hubo mucho feeling.

¿Qué sentís cuando veis que todo el trabajo realizado va a ver la luz?

Ha sido un proceso superlargo en el que hemos tenido la oportunidad de trabajar con mucho mimo con Raúl, intentando llegar a un sitio que tenga una entidad propia, que no se repita mucho ni se solape con otras cosas relativas al nuevo folklore. Tenemos muchas ganas de compartirlo y llevarlo al directo, ha ido evolucionando todo, las primeras versiones del estudio tenían más que ver con la electrónica y con un toque un poco más industrial, y las últimas tienen mucho más que ver con las guitarras eléctricas, el ruidismo, y el directo va un poco más por ahí.

¿Qué os ha empujado a esa depuración?

De manera instintiva veíamos una saturación, un nuevo estándar en la electrónica mezclada con sonidos de raíz, y de forma natural tiramos más a las guitarras, la distorsión, las cosas que nos gustaban a finales de los 90, mezcladas con cuartetas octosilábicas, con folklore de raíz, y ahí hemos encontrado un terreno, sobre todo al final del disco, en la segunda mitad, que nos parecía más estimulante a los 3.

¿Quiénes han participado en la grabación? Raúl Refree también ha aportado, no solo en la producción.

Sí, nosotros traíamos las canciones bastante trabajadas en general (había cosas más embrionarias). Como las sesiones de grabación estaban tan anticipadas en el calendario, por nuestra parte estaba todo el trabajo de exploración si es que había que profundizar en el cancionero popular, o directamente componer muchas letras, y después ya con él en el estudio era más cuestión de decidir sonidos, una orientación estética, y en ese sentido ha aportado mucho, ha tocado muchos instrumentos, y su manera de mezclar también es muy creativa, ha aportado muchísimo.

¿Alguna colaboración más?

Está La Cuadrilla de Patiño al final de ·Murciana·, el primer single que sacamos. Está Tomás García, de la Cuadrilla de Patiño, que nos ha ayudado muchísimo, tanto él como Juan Antonio de la Cuadrilla nos abrieron la puerta de toda la tradición a nivel de letras, canciones, audios, cosas perdidas que no están al alcance , ni en archivos ni en discos, y es una pena, es uno de los motivos por los que más nos fascinaba esta tradición, porque hay un descubrimiento tras otro. Tomás García, que ha estado tan cerca del proyecto, canta, está en Mujeres Con Raíz, está siempre tocando en directo, desde fiestas y cuadrillas a sus proyectos, y él canta en una de las canciones, que todavía no se ha publicado; al final la cierra él con unos versos muy bonitos.

¿Qué músicas y músicos han inspirado este disco?

Directamente no hemos tenido ninguna referencia muy omnipresente. Estaba Kanye West sobrevolando en algunas partes, en el uso de la electrónica, en no tener que apoyarse siempre en el ritmo, sino en jugar más con samples y descargar cuando menos lo esperas. Esa era una referencia un poco común. Luego había una referencia más rock en el sentido más ruidista, de acoples..., pero eso viene más de serie, y lo compartíamos con Raúl, no es que lo estuviéramos escuchando en el estudio, y luego había bastante folklore por nuestra parte, grabaciones antiguas. Cosas actuales de folklore no escuchábamos nada. En general íbamos siguiendo la intuición y con un radar compartido estético con Raúl que ya viene de forma natural. No hay ningún disco concreto que nos haya inspirado.

Escuchamos lo que se estaba haciendo en el género raíz para no intentar repetirnos en eso, porque es muy fácil caer en fórmulas que ya se han hecho, y nuestra idea era hacer algo diferente a todo eso.

El proyecto se basa en las raíces tradicionales, pero es plenamente contemporáneo; romper con el dogmatismo, como hizo El Niño de Elche en su visión del flamenco. ¿Se puede decir que presentáis una nueva forma de folklore, la vuestra?

Niño de Elche también parte de un conocimiento muy profundo del flamenco, que es su base estética para hacer y deshacer. Nuestro camino es totalmente diferente: un descubrimiento reciente, una curiosidad. Nosotros no hemos crecido en el folklore murciano a pesar de estar en Murcia. El germen de nuestro proyecto es esa idea de la ida y vuelta: cuando estás ahí quieres salir, y cuando estás fuera te acuerdas, y también esa desmemoria, que igual también es responsabilidad nuestra no habernos acercado a eso antes, pero la realidad es que mucha gente de nuestra generación creció de espaldas a eso, son músicas que no estaban en los circuitos donde nosotros nos movíamos, jamás estaban en salas de conciertos, programaciones o festivales que fueran atractivos para nosotros, y en cambio en el norte de España están mucho más reivindicadas. Viajamos allí y todo el mundo sabe canciones populares, sabe tocar la pandereta... Lo que hagan ahora te interesará más o menos, pero es un sustrato mucho más presente. Nosotros somos recién llegados como quien dice al folklore murciano, y nos acercamos a él como a otra música que nos pueda interesar; hay un componente de vínculo por el acento, por melodías que ya nos sonaban de antes, que es mucho más potente para nosotros, pero no deja de ser un juego y una exploración.

¿Qué os habéis encontrado en esta incursión, donde habéis fusionado los sonidos de la huerta con la electrónica, el folk, las guitarras.., qué grado de relación tenéis con la huerta?

Nuestros padres viven en la huerta, cada vez que vamos pasamos tiempo ahí, y muy bien. Está presente en lo paisajístico inspiracional más que en lo musical puramente. Este corto tiempo nos ha servido para conectar mucho con la forma de escribir, con los instrumentos autóctonos...

Había una fascinación que tenía dos patas. Una era porque muchas cosas eran completamente nuevas: palos que no conocíamos, ritmos, instrumentos que no habíamos tocado nunca y que tocábamos por primera vez... Era una exploración para ver cómo maridaban con los que ya conocíamos, y para encontrar timbres nuevos. Por otro lado sí había ese sustrato, como cuando escuchas una letra cantada en el acento que usaban nuestras abuelas, o con sus mismas expresiones, o letras que remiten a un paisaje que conocemos con un tono que resulta muy familiar, y eso era también muy emocionante cuando estábamos buceando más en el folklore murciano. Era algo desconocido y muy familiar al mismo tiempo.

El folklore murciano parece que es de los más desconocidos en España. No está tan divulgado como el andaluz, el catalán, el vasco, el gallego, el cántabro, el astur...

Totalmente, es la impresión que nos da a nosotros. Luego cuando te acercas un poco, la gente que lo conoce y lo cuida está metidísima, y sabe todas las diferencias que tienen las malagueñas de Murcia, cómo se canta en cada pueblo, y es alucinante el trabajo de conservación que hacen, pero en el norte, en Galicia por ejemplo el archivo, incluso en los debates que hacen, las conferencias... están ya pensando en cómo se menciona a los informantes, en un nivel que aquí todavía ni siquiera ese archivo es común o popular, es difícil acceder a él. Creo que no está tan reivindicado, o no es tan transgeneracional, pero al mismo tiempo sí hay como un sustrato fuerte, todo el trabajo que hizo Manuel Luna, que ayudó mucho a fortalecer las cuadrillas, incluso a regenerarlas, porque muchas se perdían. Ahora mismo están vigentes en muchísimos sitios, nos llega todo esto a través de Tomás. Nosotros vemos más lo relativo a nuestra generación, que en otras comunidades la gente de nuestra generación está mucho más en contacto con su folklore de lo que está en Murcia.

¿Les interesa a los jóvenes esta música?

Ya no es una moda. Hace unos años era claramente una moda. Ahora es un género más. En ese sentido sí vemos que hay una conversación sobre la música de raíz en amigos, en gente que no nos lo esperábamos. Sentimos que ha cambiado un poco la manera de escuchar y de acercarse a lo tradicional.

Habéis actuado en el South by Southwest de Texas y hace unos días en el Cruilla de Barcelona. ¿Qué tal os fue?

Lo del South by Southwest fue una aventura bastante guay. Era la primera vez que tocábamos fuera de nuestro continente, y nos sorprendió sobre todo el clima en Texas, muy parecido al de Murcia, tanto que se nos perdió una castañeta de Alex, y por el clima que es tan parecido allí.. Había un río, el río Colorado, y nos la fabricamos allí mismo en Austin. Tocamos con una castañeta del río Colorado.

No sonará igual.

[Risas] No, no sonaba igual, estaba un poco más verde.

Llama la atención que estéis participando en festivales como el Cruilla. ¿Os presentasteis en formato trío o con coro y todo?

Eso fue un concierto un poco más expandido. Era la primera vez que presentábamos el formato con Raúl Frutos, y también fue una presentación del proyecto en un festival así, y quisimos invitar a algunos amigos al escenario: Paul Vallvé, David de La Moda, y también al coro del Liceo, que se sumó a las dos últimas canciones. Ahora para la gira llevaremos el formato trío, que también es nuevo para nosotros y tiene mucha más fuerza y energía.

La versión de Maquillaje de Mecano me da que no irá en el disco.

Efectivamente. Pero sí la tocamos en directo, le hemos dado un giro un poco más duro, más rockero, y para mí es de mis preferidas del directo ahora mismo. Esto fue una colaboración con una serie de Amazon, Reina Roja, y toda la banda sonora giraba en torno a proyectos de raíz que estuviesen como reinventando la música tradicional, y en nuestro caso la idea era reversionar esta canción de Mecano con nuestro universo.

Se enmarcó dentro del proceso del disco y fue una sesión de estudio más. La produjo Raúl Refree también. Ahora con la ayuda de Raúl Frutos la llevamos a un lugar más retorcido, más intenso: nos divierte mucho hacerla en directo.

¿A quién pertenecen las voces femeninas que suenan?

Es Víctor. Una de las patas del proyecto es esa distancia entre los timbres de voz muy grave y muy aguda. Parece que cuando uno hace una versión tiene la oportunidad de enfatizar cosas de uno mismo que en sus propias canciones le dan vergüenza. Como la ha escrito otro, no pasa nada, y salen cosas un poco más potentes a nivel interpretativo.

Trabajar en un estudio con Raúl Refree supone también una especie de sombra Rosalía cerniéndose sobre vosotros, o no lo habéis sentido?

Hablar de Rosalía es como hablar de la Coca-Cola. Está omnipresente. No solo ya en la música de raíz y en lo que ha hecho Raúl, sino en un montonazo de géneros. Saber que nuestro productor ha trabajado con ella te impone un nivel de composición y de autoexigencia muy alto, pero Raúl siempre intenta hacer cosas nuevas, y tampoco es que quisiésemos seguir la estela de eso. Nuestro sonido se diferencia bastante de lo que ha hecho anteriormente.

Estuvisteis tocando en el concierto de la serie La Mesías. Una experiencia religiosa para vosotros quizás.

Fue algo especial, diferente, como muy fresca. Además, gente del disco que estábamos haciendo de golpe tocando la banda sonora de una serie muy chula que acabábamos de ver... La banda sonora era de Raúl Refree, y la oportunidad de tocar fue como una especie de fiesta privada que montaron los Javis en Madrid, y allí estaban los actores de la serie, Stella Maris, Raúl, salió Amaral también, y es algo que se hace una sola vez. Nosotros estábamos interpretando las partes musicales de Raúl porque hay mucha música en la banda sonora. Vino también PBSR a los teclados y Alfonso de Miguel a la batería. Hicimos ahí un corner murciano y fue superdivertido.

En los textos del disco, ¿conviven lo popular con textos de vuestra autoría? ¿Qué fuentes habéis visitado?

Por un lado están los cancioneros populares, Frutos Baeza, muchas cosas que nos ha pasado Tomás, y luego nosotros hemos escrito muchas letras que tienen que ver con ese tono una vez que estábamos en ese imaginario. La idea era entrar a saco, perder la vergüenza, cantar con acento murciano, escuchar las cuartetas con más naturalidad... Al final es la métrica que se usa con casi todo en folclore. Y letras como “Estrellica”, “La despedía”, “Carriles”... son nuestras, pero ya tienen ese aire . La idea era que convivieran en ese imaginario y también que se separaran de los proyectos individuales que tenemos Víctor y yo, que es otra manera de escribir.

¿Hay que escribir historias de ahora para que lleguen a la gente?

Sí, de ahora y un poco de siempre; al final no son letras que estén muy apegadas a la realidad de 2024, muchas están en un plano más simbólico, hay un componente de nostalgia de una Murcia imaginada, soñada. Hay un leitmotiv que tiene mucho que ver con estar fuera de Murcia, con mirarla con distancia y con volver atrás desde unos recuerdos musicales a una frágil línea de la memoria. Por un lado son recuerdos y por otro son cosas que tal vez no existan, como cuando lees letras antiguas que hablan de Murcia como un vergel, y una huerta que ya no existe tampoco; entonces esa imagen convive con los recuerdos y con la tradición real. Y la tradición siempre tiene ese punto difuso, porque cuando lees una partitura muchas veces no está el tempo escrito. ¿A qué velocidad se tocaba eso? Está contaminada de la persona que la interpreta, y a final se subjetiva también.

¿Hay que respetar los códigos, es algo a lo que no se puede renunciar?

Nosotros somos recién llegados, y jugamos y exploramos siempre con total libertad. El trabajo de conservar, de tocar de una forma más ortodoxa ya lo hacen otros compañeros de las cuadrillas, y lo hacen fenomenal, y así se va pasando de generación en generación. Ahora graban mucho y publican, y nosotros estamos como al otro lado, el de intentar llevarlo a un terreno nuevo buscando algo que nos emocione, y esto pasa muchas veces por ponerlo todo patas arriba, entrar ahí sin ningún tipo de prejuicios.

A la castañeta le habéis dado un papel identificativo del sonido de Maestro Espada; también las postizas son muy del sureste, no si os habéis metido a fondo con ellas.

El toque de postizas no lo hemos dominado, pero es la misma esencia que las castañetas. Nos pusimos en contacto con el luthier Toval Rentero, que toca también en otros proyectos murcianos, como el de Juan José Robles, y le propusimos la idea de que la castañeta tuviese un micro para tocarla en directo, y él dio con un sistema que mete un micro por dentro. La gente flipa: '¿Dónde van estos locos con unos palos con micro?' La castañeta era un poco la esencia que queríamos llevar a la voz.

¿Qué recoge el álbum? ¿Y qué seguirá?

La despedía tuvo como inspiración una parranda, pero como pasa en otras partes del disco, nos ponemos a tocarla y al final salen nuevas ideas: ¿y si la cambiamos de tempo? ¿y si cambiamos los acordes? Y termina por no parecerse en nada a una parranda. La frase que abre la canción, 'aquí viene la despedía', es una frase común que se escucha mucho en el folclore si estás en una plaza, están haciendo repentismo, están cantando malagueñas, ese es el último verso y se acaba. Nos hacía gracia que ese fuera el principio de la canción, y ya de forma natural la canción empezaba a hablar de la muerte de una forma tierna y sencilla, pero dura al mismo tiempo y bonita, que es como se hace en el folclore en realidad; esa manera no pretenciosa es la más complicada, y la que más nos interesa del folclore: conseguir llegar a ese tono.

Hay fiestas, festivales... ¿Ahora mismo el folclore está más vivo que nunca? ¿Sin folclore no hay paraíso?

Yo creo que es una música más que está en el interés, por suerte, de la gente de ahora. En nuestro caso, cuando empezamos con esto hace 3, 4 años, de golpe en nuestras playlists había cosas muy actuales: dj, electrónicas, rock..., pero también las cuadrillas. Antes todo esto estaba fuera de nuestro radar, y ahora el folclore murciano es una música que nos interesa conocer más, explorar. Lo que normalmente escuchamos es el folklore antiguo, y algunas cosas quedarán. La ausencia de vergüenza de cantar con tu acento es algo que ha traído el nuevo folclore.

Un puñado de músicos murcianos (Hoonine, PBSR, Laura Uve, Ruto Neón, Alberto Saorin, JoseLuis, Evve, Mala Cotton) os han acompañado en el coro de Lirio.

Sí, son amigos con los que hemos compartido influencias y grupos de música, y aunque no están en la onda del folclore, son amigos y cantan increíble.

Lirio tiene mucho que ver con el paisaje de Murcia, y la letra tiene que ver con la fugacidad y lo cambiante del amor; la metáfora está relacionada con las diferentes flores del paisaje murciano, y acercarnos al folclore nos ha quitado también la vergüenza para hablar de flores con esta fluidez.

Parece que el sector os ha acogido bien, y vais a estar en A la luna de Barranda. ¿Qué tenéis preparado?

Pues lo hemos tenido que reelaborar porque Raúl Frutos no puede estar en este concierto (le pilla tocando por México) . La idea es hacer un show muy especial y que nos emocione y nos conecte con esa gente que acuda al ciclo.

¿Vespertine y Rey Lobo duermen ahora?

Vespertine duerme desde hace mucho tiempo, sí. Las primeras entrevistas yo creo que las hicimos contigo, debe hacer 15 años. Fueron años de formación muy intensa, por mi parte en bandas de rock del sureste. Vespertine fue el periplo más intenso. Después también estuve en Those una temporada, y seguimos siendo grandes amigos. De hecho, nuestro técnico de sonido que giró con GuitarricadelaFuente también, ahora está con Arde Bogotá y con Viva Suecia; es Salva, que era bajista de Vespertine; seguimos muy vinculados. Y nuestro sonido en directo es cosa suya.