Buena jarana con Gipsy Kings en la discoteca Trips de La Manga

Gypsy Kings vuelven con su inconfundible estilo, que mezcla flamenco, pop y ritmos latinos. Iconos de la música popular hispana -60 millones de discos vendidos-, los del sur de Francia (Arlés), donde siguen residiendo, pertenecen a una nueva generación de descendientes del cantaor José Reyes y el guitarrista Ricardo Baliardo 'Manitas de Plata' (ambos gitanos franceses, hijos de emigrantes españoles), hijos y sobrinos de aquellos primeros Gipsy Kings que emprendieron su aventura artística en 1978. Casi 40 años después, su música no solo no ha pasado de moda, sino que suena más actual que nunca, al haber enriquecido sus composiciones con arreglos provenientes de la música latina contemporánea.

En 2014 la banda se disolvió, dando lugar a dos grupos que comparten los derechos de sus canciones, cada uno liderado por uno de los hermanos fundadores. La banda de André Reyes (el otro es Nicolás Reyes) es la que viene a Trips.

La banda está compuesta por una familia de músicos reconocidos que destacan por su potencia artística sobre el escenario. André Reyes hizo varias adaptaciones musicales para el cine de Hollywood, como la de Hotel california, que formó parte de la banda sonora de El gran Lebowski, o de You’ve got a friend in me, para la película Toy Story 3.

El estilo original y enérgico de los Gipsy Kings mezcla flamenco con toques de pop y rumba catalana. Éxitos como Bamboleo, Djobi Djoba, Volare, Bem Bem Maria o Baila me son reconocidas en todo el mundo. La agrupación gitana promete una noche llena de ritmo y alegría con André Reyes sobre el escenario acompañado por su hijo, sobrinos y primos. Buena jarana.

Viernes 9. Trips Summer Club, La Manga. 00:00 31.9 €