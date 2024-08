Delicia en la programación principal del 43 Cartagena Jazz Festival

Aun con el calor apretando, Cartagena ya está pensando en el otoño, porque el otoño, para la ciudad portuaria, es sinónimo de jazz desde hace más de cuarenta años. Concretamente, serán cuarenta y tres las velas que sople el Cartagena Jazz Festival en su próxima edición –que tendrá, por cierto, la programación más amplia de su historia, con 21 conciertos–, de la que ya se conocen los artistas principales: aquellos cuyo escenario será el del Auditorio El Batel.

La organización del festival patrocinado por La Opinión rompió el hielo con la confirmación del legendario Pat Metheny a finales de julio. El artista de Misuri compartirá cartel con otros ocho artistas entre el 1 y el 17 de noviembre.

Salvador Sobral será el encargado de cortar la cinta inaugural del festival, que ha confiado en el crooner luso para esa primera noche del 1 de noviembre en el auditorio de la localidad a las ocho y media de la tarde. Recala por segunda vez en Cartagena –la anterior, en 2018, con un concierto en La Mar de Músicas que dejó huella tanto en los asistentes como en la historia del ciclo– para presentar su cuarto trabajo de estudio, Timbre (2023), una colorida paleta de canciones e idiomas en la que, con interesantes colaboraciones, canta a la vida y explora todo el potencial conmovedor de su voz. Las entradas se pondrán a la venta a un precio de partida de 20 euros.

Le tomará el testigo al día siguiente (a las ocho de la tarde) el trompetista, compositor y vocalista Theo Crooker. Desde Florida se ha erigido como uno de los artistas más novedosos y magnéticos a los que seguir la pista en la escena jazz de Nueva York. El músico no tiembla a la hora de mezclar el género que da nombre al festival cartagenero con soul, r’n’b, hip hop y electrónica, y tras recorrer el globo gracias a residencias musicales y trabajando como músico en las bandas de otros artistas –por ejemplo, para Dee Dee Bridgewater–, aterriza ahora por primera vez en la ciudad, con entradas a 20 euros.

Pero él no será el único trompetista protagonista del cartel. Chief Adjuah –el nuevo sobrenombre de Christian Scott– subirá a las tablas del auditorio del puerto el día 9 de noviembre (a las ocho de la tarde, desde 20 euros). Pero definir a Scott como trompetista sería describir solo una punta desactualizada del iceberg. El artista de Nueva Orleans ha aparcado su viento metal para la realización de su último disco, Bark out thunder roar out lightning (2023), en el que rinde homenaje a sus ancestros y a la diáspora afroamericana simbolizada en una de las culturas musicales más fascinantes y ricas de su ciudad: los Black Indians. Ese último disco está construido con su voz y nuevos instrumentos ideados por él, haciendo alquimia con la tradición musical de África Occidental, una visión vanguardista del jazz y las particulares raíces sonoras de Nueva Orleans, ciudad que le vio nacer y siempre se encontrará dentro de la ecuación de su sonido.

La fusión de estilos también es el sello de identidad de Yerai Cortés. En este caso, los cimientos de su sonido están en el flamenco, género que no teme en inclinar hacia territorios excitantes e inexplorados: la osadía de los jóvenes. Rocío Molina, Judeline, Ralphie Choo, Lola Índigo o C. Tangana son solo algunos de los nombres que se encuentran en la alineación de colaboradores del guitarrista alicantino que ocupará la noche del 3 de noviembre. Tras acompañar a ‘El Madrileño’ en la gira Sin cantar ni afinar y haber participado en Nueva York en el festival Legacy de homenaje a Paco de Lucía, llega a Cartagena con el espectáculo Guitarra coral. El músico carga sobre los hombros la responsabilidad de haber sido definido como «el futuro de la guitarra flamenca» y Niño de Elche ha dicho de él que, con este espectáculo, consigue «difuminar las concepciones estéticas de lo clásico, lo tradicional o lo vanguardista». La cita será a las siete de la tarde y las entradas tienen un precio de 20 euros.

También a la guitarra, pero en este caso eléctrica, los fieles al festival y al género podrán ver al maestro Robben Ford. El californiano comenzó su carrera hace 55 años –de los cuales lleva treinta empleados en su carrera en solitario– y es considerado como uno de los cien mejores guitarristas del siglo XX. Miembro de L.A. Express y Yellowjackets, su dilatada trayectoria incluye colaboraciones con Miles Davis, Joni Mitchell, George Harrison, Larry Carlton, Rick Springfield, Little Feat, y Kiss, entre otros. Su turno será el 10 de noviembre (a las siete de la tarde, con entradas a un precio de 20 euros), una noche en la que demostrará que sus cinco nominaciones al Grammy no son fortuitas, sino gracias a su versatilidad y musicalidad para moverse en el blues, el rock y el jazz a través de las seis cuerdas de su instrumento. Además, especial guiño para los nostálgicos: no será la primera vez que el estadounidense pasa por el festival, pero han pasado ya dieciéis años de aquel concierto.

Y con otro guitarrista eléctrico comenzó esta nueva andadura del festival. El estadounidense Pat Metheny fue el primero en embarcar en el cartel del Cartagena Jazz. El virtuoso músico subirá al escenario el día 8 de noviembre (a las ocho y media de la tarde) para demostrar por qué es un icono, uno de los más influyentes de la música actual. MoonDial (2024) es el disco que le trae al festival, donde dará, según apunta la organización, no un simple concierto, sino «una celebración de la innovación y la tradición dentro del mundo del jazz». Las entradas, que se pusieron a la venta cuando se anunció este primer nombre, tienen un precio de partida de 30 euros.

Kronos Quartet será la banda que encare la recta final de la programación. La formación, que actuará el 15 de noviembre a las ocho y media de la tarde, celebró el año pasado medio siglo de trayectoria siendo el cuarteto de instrumentos de cuerda más revolucionario del mundo. Especializados en la música clásica contemporánea, han marcado un punto de inflexión en su escena sin hacer ascos ni temer otras incursiones: versiones para cuarteto de cuerda de piezas rock, música africana, mexicana, argentina, de Oriente Próximo, la India, China... y el universo del jazz. Las entradas tendrán un precio de partida de 20 euros.

El día siguiente, sábado 16 a las ocho de la tarde, Gogo Penguin volverá a pisar el festival cartagenero. El trío de Manchester también abraza las sonoridades minimalistas, que crean tejiendo, con piano, contrabajo y batería, melodías inspiradas en la música electrónica. Pura emotividad y poderío cinemático que va de lo electrónico a lo acústico, de la clásica al trip hop, del jazz al rock, del silencio a la elocuencia. Las entradas para su concierto tienen un precio de 20 euros.

Marco Mezquida / L.O.

Y si con un pianista comenzará la 43ª edición, con otro terminará. La organización ha reservado la noche del 17 de noviembre (a las siete de la tarde, con entradas a 20 euros) para Marco Mezquida, menorquín que está considerado una de las apariciones más brillantes y prometedoras en la escena musical europea» para público, prensa y programadores. Su fuerte es la improvisación, y eso es lo que promete para su noche cartagenera. Aún no cuenta cuarenta años y su discografía ya incluye más de una cincuentena de grabaciones que le han llevado a tocar a más de treinta países. Música popular, jazz, pop y flamenco confluyen en las teclas que este genio de la música controla a base de formación clásica y contemporánea.

Otros escenarios

La sala no será el único espacio de El Batel que acoja conciertos del Cartagena Jazz Festival: su terraza será escenario de tres citas durante los domingos a mediodía. Los madrileños Gilipojazz, trío de jazz-punk, serán los primeros en pasar por sus tablas (el día 3 a las 12.30 horas). Les cogerá el testigo Guadalupe Plata (el día 10), formación ubetense que fusiona el blues con jazz, rock, psicodelia y flamenco. Los últimos serán (el día 17) O Sister!, remitiendo al swing y la música popular norteamericana de los años 20 y 30.

Los tres conciertos serán a las doce y media del mediodía y tienen entradas a un precio de 15 euros.

Pero Nacho Jáudenes (concejal de Cultura) y Eugenio González (director del Cartagena Jazz Festival) –que presentaron ayer esta programación– especificaron que los conciertos saldrán de El Batel y ocuparán también los escenarios de Mr. Witt Café, Puertas de Murcia y el salón de actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Para esta parte de la programación, sin embargo, aún habrá que esperar un poco: será a mediados de septiembre cuando se anuncie para terminar de redondear otra edición que apunta a delicia jazzística.