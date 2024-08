Ayer les hablaba de mi impuesta obligación de hablar en esta columna de frivolidades, pero ustedes quizás no conozcan el Belén de Tirisiti, un espectáculo de marionetas, pero si tienen niños y posibilidad de viajar a Alcoy se lo aconsejo. Tirisiti, que se llama así porque no puede decir bien el nombre su esposa, Tereseta, pasa una serie de tribulaciones desde que José y María le piden posada para que nazca Jesús y después de descubrir que su esposa le engaña con el cura y torear un toro, culmina la historia con una huída en globo.

Algo así ha sido este Belén de Investidura. Puigdemont, como un Lute deluxe, ha burlado, solo o en compañía de otros, un operativo al que han llamado Jaula y tendrían que haberle puesto Colador; parece que no contaban con su astucia, como la del llagostet colorit, el chapulín colorado en lengua vernácula. Puigdemont había prometido muchas cosas, entre ellas hablar frente al Parlament, y solo ha cumplido una: venir y dejarse ver, vistiéndose de blanco en la boda de Illa, como una influencer descarada.

Mientras quienes teniendo entonces la Policía a mano le dejaron escapar se rasgan ahora las vestiduras diciendo que esto nos ha dejado en evidencia, Llarena, que ha protagonizado los revolcones más bochornosos de la judicatura española en Europa, va a pedir informes a ver qué ha pasado. Ya se lo digo yo, que Puigdemont, como Scaramouche, como el malvado Carabel, como Fu Man Chú, se ha vuelto a escapar.

Sinceramente creo que el mejor desprecio es no hacer aprecio y hablar lo menos posible del President de la República de Un Segundo nos hace un favor a todos y un perjuicio al Ex Molt Honorable, para que no pueda huir en el globo inflado de su ego.