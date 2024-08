Martín del Toro: el Totó de Cinema Paradiso, en Mula

Hay que tener muchos arrestos para fundar un cine club en los años 80 y ponerle de nombre Segundo de Chomón. Y Martín del Toro –junto con otros compañeros muleños, locos todos por el cine–, los tuvo.

En unos tiempos en los que muchos considerarían una osadía cualquier nombre que hiciera referencia a una figura cinematográfica anterior a una década –la memoria es cada vez más traicionera y esquiva–, él abanderó a un grupo de intrépidos que se perdían en su particular homenaje cinematográfico en los comienzos heroicos de un cine olvidado por casi todos. Por casi todos excepto para aquel grupo de Mula empeñado en revivir los viejos sueños de celuloide de un reciclado Totó en Cinema Paradiso. Como nadie les había avisado de que aquello constituía una misión imposible, Martín y los suyos se propusieron hacerlo. Y lo hicieron.

Cine contra viento y marea

Durante más de un tercio de siglo, Martín del Toro ha sido un niño con zapatos nuevos cada vez que se aproximaba el mes de mayo. Justo cuando se anunciaba y se programaba una nueva edición de la Semana de Cine Español y del Festival de Cine de Cortometrajes de la localidad muleña. Contra viento y marea ha defendido y buscado apoyos para cada nueva edición de esta iniciativa, una tarea titánica y casi imposible que él levantaba, año tras año, con un esfuerzo y unos apoyos renovados que no decrecían, incluso cuando disminuían las ayudas.

El arma con la que ha contado Martín es saber pasar desapercibido en su proverbial capacidad de persuasión, una capacidad solapada y escondida con la que ha logrado atraer permanentemente a cómplices en su tarea en pro del cine. Y es que, probablemente, sea su carisma permanentemente escondido lo que le hace ser carismático. O que su carisma pase desapercibido y sea, por tanto, más efectivo.

A él le gusta rodearse de amigos y que los amigos sepan lo que él piensa. Y que se lo digan, para que él lo sepa también. Se deja llevar, porque, él lo sabe, es la mejor manera de alcanzar las metas marcadas. Aún sin saberlo incluso.

Loco o milagro

Haber realizado decenas de entregas de la Semana de Cine Español en un pequeño pueblo del centro de la región, proyectando centenares de largos y cortometrajes, llevando a un sinfín de actores, técnicos y realizadores, posibilitando la edición de una decena de libros sobre cine –en un país en el que publicar sobre cine es sinónimo de locura–... Solo puede ser la obra de un loco visionario o un milagro. Y me consta la laicidad de Martín…, así que nos quedan pocas opciones.

Fallar poquico

Aprovechando que esto va de cine, he de decir que yo he visto cosas que vosotros, simples mortales y no dueños de esta sección, como lo soy yo, nunca creeríais: he visto a Martín del Toro manejar a un equipo minúsculo de colaboradores como si fuese el de Cannes, para que todo estuviera permanentemente a punto y no fallara nada –o que fallara poquico, en su defecto–, y decirle a una insigne actriz de la tercera vía, que insistía en que ella no intervenía en una película: «Algún papelico harás, no seas modesta». Y casi la convence.