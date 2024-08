Todo vanidad

De todas las razones para ir a un gimnasio en un mes de agosto, la mía es a la vez la más común y la más trivial. La más común es que después de siete meses de lesión (y vagancia) intentar ponerse a tipo es como ir a escalar el Everest armado únicamente con la fuerza de tu voluntad. Los milagros, a Lourdes. Así que yo con llegar al campamento base me conformo, pero al de a pie de la montaña. Aun así hay, que empezar. Claro que, no solo de pesas vive el músculo y en pleno agosto tengo que negociar con mi madre el menú de la comida y con mi propio insomnio el sueño.

Sé que he caído otro año más en la trampa de la imagen, aunque soy un apóstol del cuerpo positivo, que el cuerpo que tengas es el que te sirve, siempre que lo cuides razonablemente. ¿Qué es razonablemente? Pues que no lo sometas a excesos. Yo al mío lo someto a pocos, fumo y no hago todo el ejercicio que debiera, que mis 89 estupendos y tercos kilos lo atestiguan, aunque yo diga que soy de hueso ancho. Hay algunos excesos que no estarían mal y suceden menos de lo que yo querría, pero nada es perfecto.

Lo trivial de mi razón es que sé que, aunque vergüenza poca, me tendré que quitar la camiseta en una de esas fiestas a la que voy y como la Cenicienta, me voy cosiendo el traje del cuerpo para ir a ese baile porque no me fío de que mi hada madrina me haga el apaño, no hay príncipe azul que conquistar y, lo mejor de todo, tendré mi cuerpo trabajadito después de las doce de la noche, sin miedo a las calabazas. Y oye, empezaré septiembre estupendo, que quien no se consuela a las siete de la mañana en el gym es porque no quiere.