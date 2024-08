Las bulerías latinas de Pitingo llegan hoy al Cante de las Minas

No es ajeno Pitingo al Festival Internacional del Cante de las Minas –como prueban sus visitas en 2011, 2016 y 2018–, pero es posible que la de este año sea una ocasión especial para el cantaor onubense sobre las tablas de La Unión.

Han pasado veinte años desde que recibiera el galardón como cantaor revelación, y hoy celebrará ese aniversario con el espectáculo Soulería de ida y vuelta, un concepto que fusiona el sentimiento del flamenco con la intensidad del soul, del góspel y la música latina, en el que reinventa los cánones del flamenco para abrazar, en clave de bulerías populares, canciones latinoamericanas que forman parte de su vida y de la de miles de espectadores en todo el mundo.

«Quiero que llegue el día en que los latinos bailen bulerías» ha sido el deseo con el que germinó este espectáculo que ahora trae a La Unión, tierra que confió en él desde joven, tras comenzar a girarlo por España el año pasado.

Con esta nueva creación, Antonio Manuel Álvarez Vélez vuela, cantando, sobre diversos países, culturas y océanos para confeccionar esa fusión flamenca en la que se mueve como pez en el agua.

Además, el festival ha querido poner el foco dos veces sobre Pitingo, y a pesar de que esta noche será cuando se luzca en el Antiguo Mercado Público, ayer por la tarde se le hizo entrega del Castillete Dorado que lleva su nombre (un reconocimiento en el que este año le acompañan Hiba Abouk, Carlos Franganillo, Omar Montes y Victorino Martín). El galardón reconoce su amor por La Unión, y de eso mismo hizo gala al enterarse de la noticia: «Cuando me lo dijeron me emocioné y me puse a llorar de felicidad, se trata de un premio en el templo del flamenco que ya tienen grandes compañeros y genios».

Con esta propuesta de lujo, y tras recibir el cariño perenne del festival, el de Ayamonte pasa el testigo del escenario de la Catedral del Cante de los aspirantes de los concursos del festival, que protagonizarán las noches del 7 al 9 con las semifinales, y la del 10 con la final .