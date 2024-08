Peticiones del sufriente

Conduciendo a un lugar pero tras el volante en un momento de latencia, de murmullo, de tormenta, un hastío mezclado con preocupación, sonaban las notas apagadas en la memoria de canciones que escuché con insistencia en el pasado y que ahora, debidamente clasificadas y luego olvidadas, murmuraban, como libros de una biblioteca mágica, llamándome para que las pusiera de nuevo mientras conducía porque albergaban la respuesta a mi desazón, o si acaso un bálsamo.

Lo mejor y lo peor de la tecnología actual es que responde inmediatamente a la mayoría de los deseos, salvo los que de verdad importan. Eso no es culpa tampoco de la tecnología porque nosotros no nos aclaramos tampoco mucho en lo importante.

Así que le dije al teléfono que me pusiera a Edith Piaf, que me acompañó durante unos kilómetros y aunque su cielo azul de París era electrizante, le volví a decir al terminal que pinchara a Ana Belén, que con su Veneno para el Corazón me recordó que Fitzgerald cantando a Cole Porter era la palabra de Dios porque Ella era la perfecta profeta que tenía, en el claro y desgranado inglés de su dicción, en la música de ese álbum mítico, el ánimo necesario para evitar los nubarrones que aún siguen habitando en mi cabeza.

Eso era lo que buscaba y lo encontré de casualidad: un refugio para la tormenta de un día soleado conduciendo a ninguna parte, que no es un deseo en absoluto baladí.