En un calendario los lunes se colocan debajo de los lunes, los martes igual y así hasta el domingo y nuestras vidas y peripecias son los hilos horizontales que van tejiendo la trama. Lo que nos sucede linealmente. Vamos como la devanadera desde el inicio hasta el final del día y a veces trasnochamos tanto que nos quedan flecos en el tejido. Urdimbre y trama.

Si cuadrar una vida es difícil, imagínense siete para coincidir que en un momento de esa urdimbre y trama nos veamos todos juntos. Intentamos quedar todos los que solemos quedar este verano para que Pepe me critique la carbonara. El propósito verdadero de la comida fue otro en un pasado, darle las gracias a mis amigos por los servicios prestados durante ese año, pero Pepe llegó hace cuatro años con esas murmuraciones sobre mi habilidad culinaria, porque él es italiano por parte de cine, para darle emoción a una velada que no tenía un plato concreto

Así que uno no puede los viernes, otra tiene un cumpleaños, y si es el 19, otro falta irremediablemente, porque agosto tiene muchas vías de escape y cuando anudo urdimbre y trama hay quien me dice que está bien, pero que no puede. Si falta uno, faltan todos, aunque todos se quiten importancia y aquí estoy haciendo y deshaciendo la trama en el grupo de Whatsapp, hilo y lanzadera sobre la urdimbre de los días mientras que los pretendientes a este banquete me ponen peros, tal Penélope, a la espera de un Odiseo con flechas.