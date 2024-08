La Caja de la Rusa: el Palacio de los Vélez

Esta imagen de la Caja de la Rusa nos habla de una ciudad que se nos fue. Los Vélez fueron una familia todopoderosa con palacios, castillos y hasta capilla en la catedral, pero el tiempo es implacable y, con los años, nada te protege del derribo. El patrimonio histórico y artístico en muchas ocasiones no es respetado ni protegido. Murcia es un ejemplo de ciudad en parte demolida con la excusa de abrirla a la modernidad; ahí tenemos la Gran Vía y, en este caso, de la Avenida de Alfonso X El Sabio, calle conocida popularmente como ‘el tontódromo’. En los años 30 del siglo XX, las mentes preclaras del Ayuntamiento pensaron que había que abrir una calle que uniera el centro con la estación de ferrocarril y sobre el plano de lo construido durante siglos se cortó sin piedad, eliminando lo que fuese menester. Fíjate tú, para que con los años dejase de funcionar esa estación.

En la imagen vemos la iglesia del convento de las Claras, aún en pie en la actualidad, y a su lado uno de los edificios que se derribó: el palacio de Los Vélez. Es cierto que una ciudad es un ente vivo, siempre remodelándose, y que si quieres construir en su interior no hay otra fórmula que derribar algún edificio anterior. También es cierto que hay algunas cosas que deberían conservarse, edificios que habría que salvar de la piqueta o de la pala. Pongo otro ejemplo como lo fueron los desaparecidos baños árabes, Monumento Nacional, destruidos en 1953 para hacer la ‘moderna’ y horrenda Gran Vía. Uno se imagina a aquellas autoridades municipales si hubieran tenido mando en la ciudad de Toledo, por ejemplo, lo bien que la habrían abierto a los vehículos.

El tiempo ha pasado y los automóviles siguen dictando sus intereses en nuestras ciudades. Ya ni siquiera es cómodo, porque tardamos más tiempo en llegar a cualquier calle que si fuésemos andando. Las estaciones de autobuses y de ferrocarriles se sitúan en las afueras, se establecen vías soterradas y vuelven transportes públicos como el ferrocarril. En las ciudades modernas, incluso en las que llueve y hace frío, vemos cómo la bicicleta se convierte en la forma mayoritaria de transporte. Aquellos prohombres murcianos, de haber estado en Venecia, de seguro que habrían cegado los canales y abierto modernas avenidas para entregarlas al dios automóvil…

Esperemos que hayamos aprendido algo de nuestra historia y que alguna vez nuestras ciudades no sean incompatibles con las personas, con los seres humanos de a pie, ni con el aire limpio ni el legado histórico y arquitectónico. No hay parto sin dolor y llegar a una ciudad más habitable nos costará sudor y lágrimas. Por lo pronto, es paradójico que los antiguos edificios de piedra, si no se demuelen, sean más duraderos que los de nueva construcción, que envejecen mucho antes por su menor calidad de ateriales. Podríamos decir que un edificio antiguo, hasta abandonado es hermoso y romántico, mientras uno contemporáneo, en desuso, es un antro deplorable y sucio.

Mucho podríamos hablar del legado de Los Vélez y de esta joya de palacio que llamó la atención de la familia de la marquesa de San Pedro del Pinatar.