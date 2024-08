"El temperamento forma parte del carácter fundamental del flamenco"

El guitarrista Carlos Piñana pertenece a una familia de honda tradición flamenca. Nieto del patriarca de los cantes mineros Antonio Piñana (padre), e hijo del guitarrista Antonio Piñana (hijo), Carlos ha vivido asimilando el flamenco desde niño.

Catedrático de Guitarra, primer premio y Bordón Minero en el Festival Internacional del Cante de las Minas, en 1998 también logró el Premio Nacional de Guitarra de Concierto Ramón Montoya en el Festival de Arte Flamenco de Córdoba.

Le acompañará en la Catedral del Cante la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) en el espectáculo Rubato (candidato por su disco al Grammy Latino a Mejor Álbum de Flamenco).

Carlos Piñana conoce a la perfección los secretos técnicos de su instrumento. Su formación musical es el resultado de un extenso conocimiento de la música clásica y el flamenco, junto con su excepcional talento como guitarrista.

La orquesta y él juntos impresionan por su armonía e integración. Rubato es la obra más revolucionaria del pequeño de los Piñana, según sus propias palabras. Seguro que reparte duende a manos llenas.

El concierto Fecha: Hoy, 23.00 horas. Lugar: Antiguo Mercado Público, La Unión. Precio: 16/27/33 euros.

Rubato, con la OSRM, fue candidato al Grammy Latino a Mejor Álbum de Flamenco. ¿Arriesgó mucho, fue un álbum complicado de grabar?

Hacer un disco con orquesta siempre es complejo, y supone un cierto riesgo en cuanto a logística con la grabación: montaje de la música, niveles, mezclas... Tiene que estar todo muy bien equilibrado en cuanto registros sonoros, mezcla, timbres y tesituras para que la guitarra ocupe su lugar protagonista. La guitarra es un instrumento polifónico y, a pesar de eso, suena poco cuando tocas con orquesta. Tiene que estar muy presente, sobre todo en un disco en el que participan más de 60 músicos al mismo tiempo.

¿Es Rubato la respuesta a cómo se puede combinar la música clásica con el temperamento y el lirismo del flamenco? ¿Qué enfoque ofreció al flamenco?

Precisamente ese es el enfoque que yo quise plasmar en este disco. Desde el flamenco tradicional hasta nuestros días, el temperamento ha sido un elemento que define perfectamente el lenguaje musical y expresivo del cante, el baile y la guitarra. Nuestros maestros nos enseñaron la importancia de mostrarlo en la interpretación porque es una forma de expresión muy presente en nuestro arte y que nos identifica. Por otro lado, el lirismo, el romanticismo, la dinámica, el rubato y la agógica creo que son complementos idóneos al temperamento para plasmar un equilibrio sonoro que permita expresar sentimientos muy dispares y poder transmitir las emociones en estado puro.

¿Qué caracteriza su estilo? ¿En qué punto se encuentra ahora? ¿Por qué los guitarristas son tan enigmáticos e introvertidos?

Mi estilo es claramente el de un guitarrista híbrido. En este caso, una mezcla entre un guitarrista flamenco y un guitarrista con claras influencias de la guitarra clásica, del jazz e incluso del blues. Este estilo entiendo que es personal y diferente, y es el que llevo por bandera en todo lo que hago con mi guitarra. En estos momentos me encuentro en un punto muy dulce en mi carrera, con mis compromisos profesionales en marcha, y la docencia formando a futuros guitarristas. Yo no me considero enigmático, soy una persona muy extrovertida.

Ha recorrido medio mundo con su guitarra. ¿Cuál es su mejor anécdota?

Hay muchas, y muy graciosas. Me viene a la cabeza la que me ocurrió después de un concierto en Nueva York. Uno de los espectadores era dueño de una de las zapaterías más exclusivas de la ciudad. Se quedó tan impresionado del concierto que después, en el camerino, me dijo que me pasara por una de sus zapaterías en la Quinta Avenida y me llevara los zapatos que más me gustasen. Yo no lo dudé, y me llevé los zapatos más bonitos de Nueva York.

¿Tocar en el Mercado de La Unión es especial? ¿Cambia un concierto o las sensaciones cuando es un sitio como ese?

Tocar en la Catedral del Cante siempre impone para cualquier artista flamenco. Se unen muchas cosas: la responsabilidad de estar en un festival tan prestigioso y mediático; estás en el foco de las crónicas y críticas de la prensa y la televisión, pero la sensación más importante es pisar las tablas que en su día fueron testigo de emblemáticas noches para mí, como cuando gané el primer premio nacional y bordón minero en 1996, y, mucho más atrás, las innumerables noches en las que mi abuelo y mi padre deleitaron al público, y con su esfuerzo y dedicación contribuyeron a que el festival alcanzara prestigio entre los aficionados y profesionales.

Se presentó el documental Familia Piñana, una pasión flamenca, dirigido por Antonio Parra. ¿Cómo es la vida en una familia flamenca? ¿Por soleares, bulerías, peteneras…?

La vida de una familia flamenca se basa fundamentalmente en estar creando continuamente el ambiente propicio para hacer arte y que esos momentos sirvan para enriquecerse y aprender de los demás. En mi caso, en la casa de mi padre siempre había encuentros con artistas que venían de distintos puntos de España para aprender bajo las enseñanzas de mi abuelo y mi padre. Esa época para mí fue muy importante, porque supe valorar la importancia del flamenco para mi familia, y despertar en mí la vocación por la guitarra flamenca.

¿La docencia como catedrático le convierte en defensor de la ortodoxia, o hace hincapié en la tradición de libertad interpretativa del toque flamenco? ¿Le imprime algún carácter?

Mi labor como docente es enseñar y formar a mis alumnos en el mundo de la guitarra flamenca desde dos perspectivas: por una parte, que entiendan y practiquen el lenguaje tradicional del flamenco a través del repertorio de los grandes maestros. Eso les permite entender cómo se configuraron las formas y los cánones de los toques flamencos con sus elementos musicales característicos. Cuando dominan esa faceta, nos metemos de lleno en el lenguaje actual del flamenco. De esta manera, podrán entender mejor cómo ha evolucionado la guitarra flamenca a lo largo de los años. Todo ello conlleva un aprendizaje de un extenso repertorio de obras de los distintos periodos del flamenco en el siglo XX: desde Niño Ricardo hasta Paco de Lucía, pasando por muchos guitarristas que han sido claves en la evolución del lenguaje musical de la guitarra flamenca. Además, trabajamos el dominio de las nuevas tecnologías aplicadas al flamenco, para hacerlos más competitivos.

¿Influye su formación clásica en su forma de componer, y de enseñar la guitarra flamenca ?

Por supuesto. En todas mis obras siempre hay elementos técnicos y musicales que pertenecen a la guitarra clásica. Dibujos y recursos técnicos y musicales que voy empleando en mi repertorio y que transmito a mis alumnos porque pienso que también es importante para ellos. Les permite extender su conocimiento para que puedan evolucionar mejor como guitarristas a nivel técnico y como compositores.

Paco de Lucía hablaba de la guitarra como una esclavitud, la llamaba «la hija de puta». ¿Cómo es su relación con su guitarra? ¿Cuántas horas echa al día? ¿Requiere un esfuerzo especial?

Tocar un instrumento siempre requiere de un gran sacrificio. A veces cuesta ponerse a estudiar la guitarra cuando no te apetece, y tienes que hacerlo para cumplir con tus compromisos profesionales. Yo creo que lo importante es enfocar el trabajo con tu instrumento desde una perspectiva saludable, intentar siempre que no suponga un sufrimiento. Para ello es necesario desarrollar la conciencia de bienestar, la conciencia de capacidad y la conciencia de la aceptación. En definitiva, es desarrollar un método personal que te permita que todo lo que hagas con tu instrumento sea un puro divertimento.

¿Su paso por la política le ha dado más alegrías que sinsabores?

Ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido en mi vida. Poder trabajar para la cultura en mi municipio, y poder ir de la mano de los artistas y colectivos culturales de Cartagena para ayudarles a que pudieran cumplir sus sueños y metas ha sido un honor y un privilegio. Hablar el mismo lenguaje que ellos me ha permitido emprender muchos proyectos que hoy son una realidad en Cartagena.

Además de su abuelo y su padre, ¿quiénes son sus referentes?¿En qué guitarristas se ha fijado?

Hay muchos guitarristas que me han marcado en mi vida: Sabicas, Tomatito, Cañizares... Sin duda, el que más me ha marcado ha sido Paco de Lucía.

¿Qué siente cuando toca la guitarra?

Muchas cosas: amor, pasión, tristeza, alegría, rabia…Cuando estoy a gusto con ella, en mi casa o sobre un escenario, no puedo describir el placer que siento.

¿Tiene algún nuevo proyecto en mente? ¿Quizás un nuevo disco?

Estoy componiendo para mi próximo disco, y desarrollando colaboraciones con otros artistas.