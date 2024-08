Atravieso todos los días de verano una recta que es un vergazo de asfalto que parte en dos la huerta de Lorca que va a Águilas, una vieja herida que ha cicatrizado porque era una antigua nacional donde plantaron, en su momento, pinos que ahora tienen un porte importante y que dan una sombra fugaz cuando monto en moto. Antes la recta era continua pero en los últimos años pusieron rotondas.

Se agradece, aunque todavía haya quien toma esa carretera como si fuera un circuito. Apenas tiene esas nuevas curvas incorporadas en su trazado, pero hay otras que aparecen de pronto cuando, a la vera del camino, sale un perro desorientado a comprobar, que, otra vez más, no eres el dueño que está buscando. Las curvas imprevistas, como esas pegadas a los acantilados, están en esas miradas de inquietud, cansancio y tristeza que me dan igual vértigo.

Ese perro tendrá un nombre que le hará levantar las orejas, un nombre que era un ensalmo, una promesa que no se ha cumplido. Nerón, Cuca, Thor, Dingo, Chips, Chippa, Sammy, Curro, Pretty fueron nombres de amor, del amor de otros, porque nunca tuve un perro que fuera mío. Tampoco lo quise quizás porque, con el tiempo, me di cuenta que no habría correspondencia posible que igualara ese amor, abismo tan grande como una galaxia, que se asomaban en sus ojos, aunque ellos se conforman con que les des, con tal que sea todo el que tengas en ese momento. Por eso no entiendo a la gente que traiciona a un perro.