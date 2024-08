José Ángel Mercader (Arde Bogotá): Dentro de un sueño

Decía Roy Ayers algo tan bonito como que la verdadera belleza de la música es que conecta gente, lleva un mensaje, y los músicos son los encargados de su entrega.

Tal vez parezca algo impropio otorgar este tipo de citas célebres a una persona a la que quiero en mi banda, José Ángel Mercader, 30 años, batería de Arde Bogotá. Pero pasar junto a él una jornada dominical ha sido absorber la esencia de muchos y muy buenos maestros, como el ya citado icono del jazz ácido .

Su respuesta a mi propuesta para realizar la entrevista fue asombrosa. Un sí rotundo, a pesar de que el músico, junto a la banda, lleva más de dos años sin apenas bajarse de un escenario. Mercader considera que su trabajo es el más enriquecedor y divertido del mundo, por lo que ni media queja cuando le pregunto si no es agotadora tanta exposición. Es muy consciente de que todo implica un riesgo, por tanto, si la ruta que le propongo conlleva descubrir nuevos vermuts , allá que vamos. La risa parece estar asegurada, casi de la primera persona que me habla es de uno de sus referentes, Ringo Starr, y como él , prefiere ser positivo y no perder la ilusión por lo que hace.

Después de siete años desde la formación de Arde Bogotá, cualquier otra banda podía haber optado por el despotismo más feroz; tal vez contar con el resguardo de personas como Tonny Serrano y Claudia Orellana, de Son Buenos, los mantiene a salvo si tenemos en cuenta que hablo de músicos de entre 25 y 30 que llevan cinco años en la carretera, y a los que por un golpe de fortuna (que dirían dos haters) amén de su talento, entrega y dedicación, les va realmente bien. Un dato a tener en cuenta es que agotaron, en apenas cuatro horas, todas las entradas para sus conciertos del 9 y 10 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Murcia. El que quiera, que se ponga.

Al nuevo integrante de mi banda soñada le encanta viajar; ciudades como París y Londres las repite casi cada año, siempre acompañado de su chica, Vicky. Me gusta que la gente hable y alabe con tanta asertividad la actitud de sus parejas, sobre todo si es alguien anónimo como ella, que le aporta la dosis necesaria de aliento y cariño para jamás desvanecer por muy cansado que ande, tenía que decirlo.

Filología inglesa

Y, bueno, nos atrevemos con la ruta que se marcó Joe Strummer por el Cabo de Gata antes tomar un avión a Londres para desconectar un poquito. Jota ha estudiado Filología Inglesa y hasta obtener plaza ha tenido trabajos tan variopintos como el de fotógrafo en el Museo Romano de Cartagena, profesor o barrendero. Me cuenta que sabe lo que significa que alguien te mire por encima del hombro, por eso se guarda la condescendencia en el bolsillo de atrás y apuesta por enterrar el mito de sentirse una estrella del rock. Ya ha parado como a cuatro familias para preguntar la raza o el nombre del perro que les acompaña, incluso fotografiarse con ellos. Ustedes perdonen, pero el mito no ha hecho más que crecer, yo sigo pensando en la similitud con Strummer; los que le conocieron coincidían en algo esencial: el renglón torcido del punk tenía la habilidad de hacer sentir especial a todos, como si fuesen las personas más inteligentes e interesantes con las que se había cruzado.

Y así es Mercader, un tipo cuya máxima es muy clara: «Si haces las cosas con ilusión te vuelves incombustible, pero ten siempre un plan B y los pies en la tierra».

¿Hablamos de Arde Bogotá?

«A mi banda solo le puedo estar agradecido, somos cuatro amigos [Antonio, Dani, Pepe y Jota] que perseguimos un sueño desde niños. Hemos arriesgado más de lo que nadie pueda pensar y sobrepuesto nuestro proyecto por encima de muchísimas cosas vitales para tipos de nuestra edad. Creemos que la lucha con firmeza, trabajo y pasión es la única manera de ganar. Cuando pasa algo tan bonito, hay que seguir, con más amor si cabe entre nosotros y no dejar que ninguno desvanezca. Somos conscientes del privilegio que supone hacer vibrar a nuestro público y damos cada día las gracias por ello».