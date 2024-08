Juan González Castaño: El historiador enamorado de los libros

Historiador y enamorado de la historia. Dos características que no siempre van juntas, pero que son inseparables en el caso de Juan Gónzález Castaño, muleño de pro, cronista oficial de la villa de Mula, autor de una treintena de libros sobre muy distintos aspectos de la historia, concienzudo investigador y director de la Real Academia Alfonso X el Sabio –una institución única en la Región que ha promovido la publicación de casi 6.000 monografías en sus 83 años de fructífera trayectoria–.

Aún recuerda algunas de las palabras de su discurso, en un abarrotado teatro Lope de Vega en su Mula natal, ante medio millar de personas –entre las que se contaban Torres Fontes y el resto de eminentes historiadores de la Real Academia Alfonso X, gran parte de ellos, profesores de Juan durante sus años universitarios–: "Yo vengo aquí a ayudar aprender", dijo. Y no ha dejado de hacerlo desde entonces.

Este cronista puede dar fe de que realizar una excursión a lugares históricos de Mula y sus alrededores en compañía de Juan González constituye una experiencia absolutamente enriquecedora, capaz de proporcionarte la mejor experiencia inmersiva –ahora que tan en boga está el término– histórica que pueda uno imaginarse. Porque González es un sabio capaz de ir desgranando su saber sobre cada elemento, sobre cada construcción, sobre cada accidente del terreno y casi sobre cada piedra. Y lo bueno es que sus explicaciones llegan siempre como una historia amena y asequible, tal es su dominio del tema.

Juan González se mete en archivos, analiza legajos, estudios y papeles, los analiza y examina, y escribe sobre todas las circunstancias que describen. Un historiador de raza, sin duda.

Los caminos de cómo se origina, germina y crece una vocación podrán ser a veces inescrutables, pero siempre son rastreables. En su caso, la pasión por la historia tiene que ver con aquel cronista de la ciudad de Mula desde los años 50, el conocido párroco de san Antolín, don Antonio Sánchez Maurandi. Muy joven, Juan González tuvo ocasión de leer entusiasmado aquella historia de Mula de Sánchez Maurandi, una historia que le entusiasmó y le atrapó ,ya para siempre, en el mundo de la historia.

También fue abducido el joven Juan para la arqueología a través de la amistad con Emeterio Cuadrado y sus trabajos en el yacimiento ibérico del Cigarralejo. Las circunstancias se habían confabulado de alguna manera para llevar a Juan a aquella recoleta Universidad de Murcia de los 70, en cuya facultad de Filosofía y Letras estudió historia con el entusiasmo que siempre ha caracterizado todo lo que ha hecho en su vida.

Enamorado de los libros, Juan es un profundo conocedor del mundo de los libros antiguos; libros que, pese a su antigüedad poseen un valor incalculable por lo que enseñan de nuestro pasado y su utilidad para comprender nuestro presente. Reconoce –él, que no se define como bibliófilo–, que los libros antiguos le encantan, y que no conoce mayor placer que sumergirse en una primera edición del siglo XIX, y leer en sus páginas una historia romántica decimonónica, por ejemplo. Los libros antiguos son hermosísimos, asegura, y señala su tipografía esmerada, la emoción del tacto de un papel que ha aguantado el paso y el peso de los siglos, enumera y precisa emocionado este supuesto no bibliófilo que reconoce que le gusta aunar lectura y belleza a la vez. A ver si al final vamos a estar ante un bibliófilo, le comento. n