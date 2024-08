Revólver muestra su playlist de versiones especiales en El Batel

La semana pasada Revólver, el grupo de Carlos Goñi, pasaba por el Cuervarrozck de Calasparra, y este viernes estará en ‘Los Veranos de El Batel’ para presentar en concierto su decimotercer disco de estudio, Playlist.

Según el propio Goñi, este nuevo trabajo «es un disco de versiones, cierto; pero no de la gente que hizo que me dedicase a esto (que para eso ya está Adictos a la euforia), sino de los que hacen que me siga mereciendo la pena hacerlo, más allá de lo que me emociona el tocar mis propios temas». Publicado tan solo catorce meses después del mencionado Adictos a la euforia (2023), tiene mucha de esa energía.

Los temas de Playlist son once canciones que han dejado una huella en la música española. No solo forman parte del repertorio de Revólver, sino que también han sido una fuente constante de inspiración para Goñi: Lady Madrid de Pereza, Cómo hablar de Amaral, Indestructibles de La Habitación Roja... Cada canción ha sido transformada con el característico sonido de la banda.

Pero en este trabajo no hay solo versiones de artistas contemporáneos, sino reinterpretaciones que abarcan un amplio espectro musical (como las que se hacen de Extremoduro, Jaime Urrutia, Los Piratas y otros tantos) y muestran la versatilidad y el talento de Revólver para adaptarse a diferentes estilos. Muy personales han resultado Azul de Elefantes, Mesa para dos de Rubén Pozo y Lichis e incluso Viento de cara de Supersubmarina.

El sonido de Revólver, ya referente claro del rock en español, es una seña de identidad plasmada en temas como Si es tan solo amor, Calle Mayor, San Pedro, El roce de tu piel o El Dorado.

«Es fácil imaginar que la selección de canciones ha sido un poema; pero como me dijo un señor que sabía mucho hace muchos años, lo de las canciones es una cuestión de piel, y punto. No he querido irme muy lejos en el tiempo con el asunto del repertorio, ya habrá ocasión (si me lo pide el cuerpo). Así que pronto descubriréis este ramillete de temas maravillosos que me emocionan y erizan la piel hasta desear haberlos escrito yo», decía el artista al presentar este nuevo disco.

Su trayectoria de más de treinta años la avalan largas giras y exitosos discos.