José Miguel Luengo: «Ofrecemos durante el Festival de Teatro lo mejor de la escena sin olvidarnos de lo local»

A nadie debe sorprender a estas alturas la apuesta que San Javier hace por la cultura, especialmente durante los meses de verano. Porque, para muchos, el estío en la localidad ribereña es indisociable desde hace años, décadas, de un Auditorio Parque Almansa funcionando a pleno rendimiento; lo hemos visto recientemente con el Festival de Jazz y, desde ahora, con el de Teatro, Música y Danza, que este viernes abre la programación de su quincuagésimo cuarta edición. Y es que la defensa de las artes –en particular, de las escénicas– es algo que los vecinos del municipio llevan en su ADN, incluido el alcalde José Miguel Luengo. Así que, con motivo de la inauguración de esta noche –a cargo de La Carroza del Real–, el regidor sanjavierino ha hablado con La Opinión sobre las motivaciones y expectativas que le genera, como primer edil y como ciudadano, la última propuesta del concejal David Martínez (a su vez, director del evento) y su equipo. Por supuesto, habla de identidad, de compromiso con su gente (su pueblo) y con el teatro (especialmente con el que está hecho en casa) y de la cultura como un elemento transformador de la sociedad.

San Javier no descansa: del jazz al teatro. ¿Todo listo para una nueva edición del Festival de Teatro, Música y Danza?

San Javier se prepara para la celebración de otra edición histórica del San Javier Fest tras haber cerrado un Jazz San Javier 2024 con una de las cinco mejores ediciones de su historia. El festival de San Javier forma parte del imaginario colectivo de los vecinos y turistas que, edición tras edición, se concitan en el auditorio del Parque Almansa, convertido en escaparate de lo mejor de las artes escénicas.

Son ya cincuenta y cuatro ediciones. Hay mucha gente en el municipio que –con la excepción pandémica– no sabe lo que es un verano en San Javier sin teatro. Supongo que es algo que está ya por encima de ‘políticas’ y gobiernos, ¿no?, que es parte irrenunciable de la identidad del municipio.

Los veranos en San Javier difícilmente se entenderían sin sus grandes festivales de verano, especialmente el Festival Internacional de Teatro Música y Danza, convertido en toda una marca de la programación cultural estival en el Mediterráneo, a la altura de otros grandes eventos internacionales como Sagunto a Escena o el festival GREC de Barcelona.

Cada verano, San Javier se mantiene firme en su apuesta por la música, el teatro... Yo lo tengo claro, y creo que ustedes también, pero no a todo el mundo le pasa: ¿es rentable apostar por la cultura?

Sin lugar a dudas, apostar por la cultura es apostar por un San Javier mejor. Al margen del rédito económico que la celebración de nuestros festivales deja en el tejido empresarial local, defendemos la programación cultural a la hora de construir una sociedad mejor, un pueblo formado, crítico y en constante evolución y progreso.

Serán catorce noches de espectáculos, con lo que habrá obras para todos los gustos, que supongo que es de lo que se trata. Pero, además, tres de ellas se podrán ver en la calle y de forma gratuita, expandiendo incluso los límites del festival y llegando a La Manga y Santiago de la Ribera. ¿Cuál es el objetivo de ‘salir’ a buscar al público? ¿La estrategia funciona?

El objetivo de programar fuera del auditorio del Parque Almansa o el Teatro de Invierno es fundamentalmente una estrategia para acercar de forma democrática la cultura a la sociedad y que cada rincón del municipio viva una auténtica celebración en torno al festival, que se convierte en un punto de unión de todos los ciudadanos.

En lo que respecta a las funciones del Parque Almansa, destaca por ejemplo Medusa, que supone la vuelta a los escenarios de Victoria Abril y el debut de nuestra Ruth Lorenzo, así como Las asambleístas, con un elenco de lujo, y lo último de El Joglars, de nuevo, con Albert Boadella. Por tanto, no es una forma de hablar: realmente San Javier busca la excelencia, las mejores obras en gira, ¿no?

La calidad es uno de los principales hitos que caracteriza la programación cultural del ayuntamiento de San Javier. Ofrecer a nuestros espectadores lo mejor del panorama escénico nacional e internacional con el fin de que, sin salir del municipio de San Javier, nuestros seguidores puedan conocer el estado actual de la programación escénica mundial.

También quiero preguntarle por Alquibla, compañía de aquí, de la Región, que estrenará la última parte de su Trilogía del Camino en San Javier. Imagino que también es un orgullo que una compañía amiga del festival y con su trayectoria –están celebrando cuarenta años– pueda presentar un espectáculo tan importante para ellos en el Parque Almansa, ¿no?

El compromiso del festival de San Javier con las compañías murcianas ha sido una constante desde sus inicios. San Javier ofrece al espectador lo mejor de la escena, pero no olvida lo mejor de la escena regional. Este año, coincidiendo con el cuarenta aniversario de la compañía Alquibla, y a través de la asociación Murcia A Escena, coproducimos un espectáculo que, además, llevará el nombre de San Javier a lo largo de su gira 2024-2025 por todos los rincones del país. Además, la colaboración que mantiene el festival de San Javier con la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia es un ejemplo del apoyo y la vinculación de nuestro escenario no solo con la compañía, si no con los futuros profesionales del mundo de las artes escénicas.

De quien tampoco se olvida San Javier es de su gente. Este año, el premio del festival recae sobre alguien de la casa: José Ibáñez Román, quien fuera subdirector y director del festival. Homenaje merecido y, supongo, muy especial para todo el equipo del Ayuntamiento de San Javier...

Efectivamente, conceder el premio del 54º San Javier Fest a Pepe Ibáñez es reconocer el trabajo dedicación y amor del pueblo de San Javier al festival. Pepe Ibáñez ha sido, es y será un pilar fundamental en la historia de este festival. Colaboró con él desde sus inicios a través del Patronato de Teatro, dirigió el festival entre 2000 y 2003, y ha sido subdirector del mismo hasta su jubilación. Con la concesión de este premio, el ayuntamiento de San Javier sella una relación íntima de todo un pueblo con uno de sus iconos culturales.

Más allá de las comentadas, ¿alguna obra que el alcalde de San Javier no se piense perder –o que recomiende a los vecinos y turistas que en los próximos días se acerquen al municipio–?

La travesía del perdón, del grupo de teatro de San Javier, germen de nuestro actual Festival Internacional de Teatro Música y Danza. Corría el año 1969 cuando grupo de aficionados al teatro local pone en marcha un certamen de teatro aficionado que, con el paso de los años, dio paso a un festival profesional de teatro, música y danza, el San Javier Fest que hoy conocemos. Desde entonces, cada año, el grupo de teatro de San Javier ocupa un lugar privilegiado en la programación estrenando un espectáculo que luego también puede verse en otros escenarios de la Región de Murcia. Al margen de nuestro apoyo incondicional al teatro local, he de confesar que siento una especial curiosidad por los espectáculos más vanguardistas de esta edición, como es el caso de Playdet, de la compañía canadiense People Watching, o Igra de la compañía hispanoitaliana Cor’sia. El festival se mantiene fiel a los clásicos, pero nunca olvida la contemporaneidad de las artes escénicas.

¿Qué expectativas tiene de cara a esta edición? ¿Con qué se darían por satisfechos?

Nuestras expectativas son volver a emocionar a nuestros espectadores, superar el público asistente y los ingresos de la edición de 2023, inundar con la magia de la cultura todo el pueblo de San Javier, y que esta sea una edición nuevamente inolvidable.