La Caja de la Rusa: La Casa de la Favorita

Admito que ha sido bastante difícil identificar esta casona. Se trata de una construcción de finales del siglo XIX en una finca de la localidad de Blanca, propiedad que heredó el Conde de la Vallesa. De nueve una familia noble que podría haber tenido relación con el Barón de Benifayó o de la primera marquesa que habitó la Casa de la Rusa. Me interesa particularmente esta ilustración, por sus colores alegres y la belleza del paisaje, y sobre todo por esta mujer a caballo en una actividad que tiene que ver con el ocio de quien se lo puede permitir, claro, y no de ninguna labor o trabajo. Hablamos de una escena tal vez veraniega de una familia acomodada.

El propietario también tuvo otra casa señorial en el municipio ribereño, una mansión conocida como Casa del Barón, que cedieron al Ayuntamiento en 1997 y, tras su restauración, pasó a ser una afamada hospedería con un restaurante de cocina vasca. Me informan que fueron Enrique Trénor y Montesinos, el I Conde de la Vallesa de Mandor y su esposa, Caridad Despujol y Rigalt, I Condesa de Montoner, quienes mandaron construir estas casas, siendo los abuelos del que hoy es propietario de la Favorita.

Enrique Trénor nació en 1861 en Valencia y estudió ciencias e innovaciones agrícolas en Burdeos, Madrid, Valencia, Bélgica y Reino Unido Nacido. A la vuelta a España aplicó sus conocimientos en la mejora de sus fincas. Fue presidente de la Comisión Internacional de Agricultura de París y representante español en la de Roma. Fue vicepresidente de la Asociación de Agricultores de España y también le interesó la política, siendo senador en 1921, como independiente en el Partido Conservador. Todo un prohombre valenciano, que creó un gran imperio y que tuvo estas posesiones en nuestra región y a las que solo venía de vez en cuando.

Es muy interesante saber que otra vez estamos ante una familia de origen inglés: Su abuelo, Thomas Trenor Keating, tras participar en la Guerra de la Independencia, vino desde Irlanda en 1820 a Cádiz y desde allí se mudó a Valencia donde terminó comprando unas fincas en Vallesa, que su hijo, un apasionado y estudioso de la agricultura, heredó.

En su haber destaca la organización de importantes Congresos sobre agricultura y aprovechamiento del agua, tanto a nivel nacional como internacional. Pero reconozco que no he investigado cómo llegó este hombre a ganarse el título de Conde, ni siquiera sé la razón de su relación con Blanca, ni sus motivaciones para construir aquí estas dos magníficas viviendas. Se me ocurre pensar en la belleza de esta ciudad regada por el río Segura, en la riqueza de su valle y sus huertos y en la importancia de su historia.

Es curioso saber que Blanca, cuna del colorista pintor Pedro Cano, en la época musulmana se llamaba Negra y que tenía una de las fortalezas más impresionantes que se hayan conocido. El curioso cambio de nombre parece ser que se debe a la reina consorte del Rey Pedro I de Castilla, Dña. Blanca de Borbón, de origen francés, que en aquellos 1350 y tantos era una Borbón muy adelantada.