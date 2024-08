Caer enamorado de la ciudad

The final countdown, cantaban los suecos de Europe, ese grupo que, para los puretas, más que de heavy metal era de papel albal, con su pelo Pantene y su canción pegadiza. Hay quienes son unos puretas de las vacaciones y empiezan el uno de agosto y otros, más atrevidos, empiezan el viernes. Luego están los iconoclastas que en lugar de irse a la playa o al campo, se quedan en la ciudad, como disfrutones, pero no porque quieran, sino porque no les da. A ellos, que también soy un poco yo, mi saludo y mi comprensión.

Así que hoy es el día, pero ya no es como hace años, que la ciudad quedaba desierta, como si, tras la muerte de los primogénitos, un invisible faraón hubiera liberado al pueblo en busca de una tierra prometida, mayormente una playa donde se adoraría el becerro de oro del sol hasta que bajara del monte Sinai El Corte Inglés con la campaña de la vuelta al cole. De Egipto se sale, pero del capitalismo no.

Para los cada vez más rodríguez por obligación, hay algunas veces en que observar la tranquilidad de la ciudad, recuperada del ajetreo de todos los días, hace que vuelvas a caer enamorado de ella. Y si fijas la mirada en la oscuridad de la noche, el balcón abierto, la calle tranquila, parece que un mar se abre en dos mitades y te lleva a un paraíso bajo el asfalto. En ese momento de descubrimiento de esa pequeña belleza, suele pasar un camión de la basura rugiendo, en despegue con destino a Venus, que vuelve a ocultar esa playa bajo los adoquines, que justo acabábamos de descubrir.