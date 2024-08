Juan D. Oliver: Notario de la vida de Águilas

Pese a que todo parece apuntar a que Juan ha conseguido clonarse en varios, sólo existe un Juan D. Oliver, el genuino, el auténtico. Y con él ha sido suficiente para realizar centenares de miles de fotografías, miles de grabaciones sobre el pasado reciente de su pueblo, un sinfín de entrevistas, recopilar todo tipo de material, en fin, en el que Águilas, de la que está enamorado sin remisión, sea protagonista.

Juan D. Oliver unió sus dos pasiones –además de Isabel López Navarro, la tercera, o más bien la primera, con quien consiguió unir las otras dos, en un tirabuzón indisoluble que ya dura medio siglo–. Juan D. Oliver es historia de Águilas, o más bien una especie de notario que da fe de todo lo acontecido en su querido pueblo desde que tiene uso de razón.

Desde pequeño se dedicó a recopilar cuanto caía en sus manos relacionado con su querido municipio. Algo que caminó de la mano por otra de las pasiones que lo abdujo desde niño: el mundo del periodismo.

A semejanza de aquel personaje de Molière que había estado hablando en prosa durante toda su vida sin saberlo, Juan se enteró de que era diexista muchos años después de serlo. El diexismo es la afición a escuchar emisoras de radio lejanas o exóticas. Juan había comenzado a escuchar la Onda Pesquera en la radio allá por la década de los sesenta. Su mundo se convirtió en un remedo de Internet mucho antes de que ésta naciera. La BBC, Radio Berlín, Radio Neederland, Radio Budapest, Radio París, se convirtieron en compañeras de vida para aquel adolescente diexista que aún no lo sabía.

Ahí empezó su pasión por el periodismo, que ya no lo abandonaría nunca. No lo ha hecho, por lo menos, en los casi sesenta años siguientes. Como las cosas no estaban para estudiar periodismo, se hizo periodista gráfico, la faceta que tenía más a mano. En 1971, con una etapa de la vuelta ciclista a España que pasaba por Águilas cubrió con su Kodak instamatic 25 el acontecimiento, y tuvo ocasión de fotografiar a algunos de los más importantes ciclistas del momento: Luis Ocaña y Poulidor, inolvidable y perdedor Pou Pou.

Fue su bautizo en el mundo periodístico, el primero de otros miles que le seguirían durante más de medio siglo. Desde la productora Águilas Films o televisiones aguileñas como la Aguilica, siempre realizando reportajes sobre o para sus paisanos, programas televisivos en directo, debates, cultura, medio ambiente… y, por supuesto, los carnavales.

Políticos, escritores, actores, pintores, artistas, todos pasaban por su objetivo, y él se convirtió, sin habérselo propuesto, en el notario que daba fe de la vida en Águilas, un cronista de su vida y de sus gentes.

Hoy, fruto de su incansable actividad y de su preocupación por clasificar todo el ingente material que iba llegando a sus manos, el suyo es el archivo más completo de aquella localidad, un enorme legado que ha ido recopilando, clasificando y poniendo en orden para su uso. Fotografías en blanco y negro y color de Águilas, grabaciones en Super 8 y en todos los tipos de vídeos, sistemáticamente digitalizados por él. Más de tres mil DVD’s son testigos de ello. Revistas de cine, películas rodadas en Águilas, toda la prensa que se publicaba en su pueblo, las charlas que se han celebrado allí durante décadas, o su archivo estrella, sobre su paisano Paco Rabal, con miles de recortes de prensa de la época, afiches, folletos, grabaciones originales realizadas en directo… son parte de su impresionante archivo.