Cante de las Minas: Una noche para el reencuentro en la ‘Catedral del Cante’

Con la celebración de la tradicional ‘misa minera’ –en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario y con Encarnación Fernández como protagonista– y el encendido del pórtico de la Avenida del Flamenco, la sexagésimo tercera edición del Festival Internacional del Cante de las Minas quedó inaugurada este miércoles 31 de agosto. También con la simbólica apertura del Antiguo Mercado Público de La Unión, la ‘Catedral del Cante’, que recibió a las alumnas de la escuela de baile Artedanza y, de nuevo, a la muy querida cantaora unionense que horas antes adornaba el oficio del padre Ginés Luis Vicente. Además, se homenajeó al minero y a la viuda del minero –este año encarnados en Juan Santiesteban y Juana Beda, más conocida como ‘Carmela’– y, posterior al cierre de esta redacción, había previto en el Café-Cantante una primera ‘madrugá flamenca’, con Yoel Vargas como protagonista.

Y, curiosamente, el joven bailaor tarraconense volverá a ser protagonista en la jornada de hoy, en la primera noche dentro del programa oficial de galas flamencas. Como es tradición, esta primera velada estará dedicada a los ganadores de los concursos del pasado año, entre los que se encuentra Vargas, que se llevó el ‘Desplante’ masculino cumpliendo, como dijo entonces, un sueño que tenía «desde niño». Será por tanto esta –la de su regreso a la ‘Catedral’– una noche especial para el catalán, al que acompañará Rocío Garrido, que se impuso en la categoría femenina después de llevar buscando este premio casi desde que empezó a taconear (de hecho, hace diez años llegó ya a unas semifinales del Cante).

Aunque, por supuesto, el principal atractivo de esta noche es ver de nuevo, sobre el escenario del Antiguo Mercado Público, a Rocío Luna. La de Cañada del Rabadán vivió su particular alternativa hace un año en La Unión, pueblo flamenco como pocos y que la coronó como indiscutible ganadora del certamen de cante, alzándose ella con la ansiada ‘Lámpara Minera’, premio principal del festival. Además, volverá a coincidir con otro histórico vencedor en su categoría, Miguel Poveda, que si el año pasado acudía en conmemoración del trigésimo aniversario de su éxito en el Cante, esta noche lo hará como pregonero.

El cartel de esta noche lo completan Juan Luis Campos, ‘El Poti’, guitarrista granadino que se hizo con el ‘Bordón Minero’, y el pianista cartagenero Raúl Pérez, de familia flamenca –su padre fue guitarrista y su madre, cantaora–, que logró que el ‘Filón’ 2023 al mejor instrumentista se quedara en la Región. También actuarán, antes que ellos, los ganadores del V Certamen del Trovo ‘Pascual García Mateos’, que cada año se celebra en el marco del festival.

Un emotivo pregón

Miguel Poveda durante una actuación. / L. O.

Aunque el encargado de abrir la gala será el ya mencionado Miguel Poveda, uno de los artistas más queridos por la organización y por todo el pueblo de La Unión, que le ha brindado distintivos como el de ‘Hijo Adoptivo’ o la Medalla de Oro de la Ciudad. De hecho, el ganador de la ‘Lámpara Minera’ de 1993 se mostró «desbordado» hace año, cuando le comunicaron el honor al que hoy hará justicia. «Si hace 30 años me cuentan esto, ni me lo creo, porque ni siquiera me creía lo que me estaba pasando cuando llegué aquí», señaló en aquel entonces el cantaor catalán, que mañana ofrecerá un concierto sobre ese mismo escenario dentro de su gira Poema del cante jondo; un directo cuya recaudación dedicará enteramente a la Fundación Cante de las Minas, en agradecimiento a la labor que realiza el festival y en compensación por el cariño recibido. De ahí que se espere un emotivo pregón que sirva de antesala para una de las galas más esperadas de esta edición.