La Caja de la Rusa: La torre vieja de los moros

De las ilustraciones encontradas en la ‘Caja de la Rusa’ me gustan especialmente algunas que me son familiares, como esta de la Torre Vieja de Alguazas, también conocida como la Torre de los Moros, la Casa de Los Moros y la Torre del Obispo. He de reconocer que supe de su existencia en el año 2008, cuando me presenté al I Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre. El primer premio siempre te sabe muy bien, pero descubrir, en medio de los huertos de naranjos, limoneros y frutales, una antiquísima acequia y una torre con tantos siglos de historia, reconozco que no le va a la zaga. Con el tiempo, allí organicé algunas exposiciones pictóricas de mis alumnos y uno se enamora de lugares como éste, llenos de historia, restaurados, puestos en valor y abiertos a variados usos culturales.

Es hermoso que estas familias que vivieron en San Pedro del Pinatar desde hace 150 años dejaran constancia en su archivo de sus recorridos por el variado patrimonio regional. Desconozco si en épocas pasadas, en las que no había redes sociales ni televisión, era la prensa o el boca a boca lo que hizo posible dar a conocer la existencia de estas rutas que hacían el Barón de Benifayó o las posteriores tres marquesas que habitaron sucesivamente la casa palacio de San Pedro del Pinatar.

En la descripción que hace Al- Qartayanni de la huerta de Murcia hacia el año 1230, hace alusión al topónimo Alguazas, que estudiosos como Pocklington traducen como ‘acequia’, ‘alquería’ o «la de en medio», que podría referirse a su situación entre el cauce del Segura y el del río Mula. La torre parece que se construyó por el obispo de la Diócesis (de Cartagena) en torno a 1330 o 1350, para protegerse del reino moro de Granada, pero luego la torre fue saqueada, como ya contamos sobre Cieza, por las guerras civiles entre unos cristianos y otros (los partidarios de los Fajardo y los Manuel). Posteriormente la torre fue atacada por las incursiones del Rey Chico, así que tuvo que ser restaurada en varias ocasiones. En aquellos tiempos, la única iglesia de Alguazas era una capilla que se situaba en esta torre. Después de la toma de Granada, la torre deja de tener sentido y la población se traslada al actual núcleo urbano, en el que se construyen ermitas e iglesias.

Luego la villa, que pasó de manos del obispo a manos del rey y después a manos de algunos particulares que con ello se cobraron ciertas deudas que con ellos tenía la realeza. Dicen las crónicas que fue en 1590 cuando los vecinos de Alguazas compraron la villa para sí mismos. A partir del siglo XVII poco se sabe de la Torre, tuvo temporadas que fue adquirida por familias adineradas y otras que estuvo totalmente abandonada. En el siglo XX, el Ayuntamiento adquiere el edificio y en los años noventa se realizan estudios, excavaciones y la restauración de este lugar monumental.

Hay quien dice que la torre formaba parte de todo un recinto amurallado, que servía de refugio para las familias y los ganados. También se cuenta que allí vivió una reina mora, o que allí estuvo escondida la mujer y un hijo de un obispo. El poder de la Iglesia sí que habitó allí.