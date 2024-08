La misa minera abre el Festival del Cante: 'Que baje Dios y lo vea'

Son las ocho de la tarde. En tu salón no hay aire acondicionado. Por haber, no hay ni un mísero ventilador. Cuando corre la temporada estival, a veces se te pasa por la cabeza, que incluso salir a la calle cuando cae la fresca es mejor opción que quedarte en ese sofá, o en esa silla, que solo te provoca sudor, de la forma más exagerada posible. Bajas las escaleras, y paseando por la calle, oyes la campana de una iglesia, a la que no sueles prestar atención, a pesar de tenerla a dos calles.

Con curiosidad, cruzas la puerta. Viendo a la gente sentada, escuchando las palabras de un señor con una sotana blanca, miras a un lado y al otro, fijándote en las coloridas vidrieras, en las blancas paredes y columnas que conforman y rodean las capillas.

Sin esperarlo, suena un grito, con tal potencia sonora, que te provoca un pequeño sobresalto. Agudizas la mirada, para llegar alcanzar con tu vista que, cerca del atril desde donde el párroco ofrece el sermón, hay dos personas sentadas en sillas bajas.

Una mujer, bajita, y con semblante apenado, y un hombre, que mueve sus dedos, rabiosos, por las cuerdas de una guitarra, cuyo sonido, con frecuencia, te evoca las olas del mar. Un nuevo “quejío” suena en la estancia, y a tu anterior sobresalto, cuya repetición no puedes evitar, se le une tu piel, completamente de gallina, y tus pelos, como escarpias.

Un momento del homenaje a Juan Santisteban. / L.O.

Porque claro, no es posible sentir algo diferente viendo a Encarnación Fernández y a Antonio Muñoz interpretar la 'misa minera' de La Unión. Las coplas de Enrique Hernández-Luike volvieron a sonar, en el entorno para el que fueron compuestas, la Iglesia del Rosario de La Unión. Comenzó la cantaora con una cartagenera, seguida de un taranto (no bailado, característica usual de este palo, a diferencia de la taranta), donde vencía la prisa por pronunciar la palabra completa para cerrar con un vibrante melisma.

El ofertorio de esta misa fue cantado por granaína, y el “padre nuestro”, por mineras. Llegó entonces el escalofrío, provocado por una levantica de igual letra (“¡Qué escalofrío!”). Una malagueña cierra la ceremonia, despedida por un “bis”, una repetición del padre nuestro por mineras.

El calor ya no te afecta. Siempre lo olvidas, La Unión cambia al llegar el mes de agosto. Finaliza la misa, y ya cargado de ánimo, visitas la plaza Joaquín Costa, transformada, una vez más en la Avenida del Flamenco. Al llegar, observas cómo se ilumina el pórtico de castilletes que suele indicar el comienzo del Festival. Esto, por supuesto, te conduce a una evidente conclusión: “esta noche hay gala”.

Actuación de la Agrupación Musical La Unión. / L.O.

Previa a las actuaciones musicales, otorga la Fundación del Cante de las Minas dos placas a modo de homenaje a dos de los vecinos de la localidad, Juan Santiesteban, ex minero, y a Juana Beda, viuda de minero, quién ha vivido gran parte de su vida bajo un nombre que no le correspondía (Carmela), cosa que descubrió gracias a un trámite administrativo que implicaba la ganancia por su parte de treinta mil pesetas. Tras los homenajes, subió al escenario la Agrupación Musical La Unión. A la batuta, Luis González Marín, director de esta formación desde inicios de 2022, guio a la banda a través de tres obras.

El pasodoble “pan y vino” de Manuel Morales Martínez rompió el hielo en esta ocasión. Con una enorme potencia sonora, y salvando algunas desafinaciones puntuales, saxofones y metales, especialmente las trompetas, brillaron a lo largo de esta interpretación. Le siguió Portraits of Spain (Retratos de España), una fantasía que utiliza el imaginario popular español-andaluz para evocar el sonido más característico del folclore de nuestro país. Sin duda, una obra con mucho más carácter, así como con más contrastes entre una enorme y potente masa sonora y pasajes sumamente melódicos y líricos.

Componentes de 'Artedanza' durante su actuación. / L.O.

Para finalizar, la formación interpretó, junto a las alumnas de la academia de baile Artedanza de La Unión, el Intermedio de la zarzuela La boda de Luis Alonso, llevando las bailarinas el toque de castañuelas característico de esta composición musical.

Cerraron la gala, por una parte, las mismas alumnas de baile, con un espacio propio para la danza, así como la misma Encarnación Fernández, acompañada al toque, como hacía unas horas, por Antonio Muñoz.

Se suele decir que lo que bien empieza, bien acaba. Esperemos que, como suele suceder, lleve razón el refranero, pues de ser así, se puede augurar, con la mayor de las certezas, uno de los Festivales del Cante más exitoso de los últimos años.