La Caja de la Rusa: el Calvario de Cartagena

Se apodera de uno como una especie de síndrome de Estocolmo con el contacto con estas imágenes de la ‘Caja de la Rusa’, cada una con su historia, cada una como un encuentro con la belleza y el patrimonio. En esta ocasión, el ascenso es hasta la ermitica de la Virgen de la Soledad, en el cartagenero monte del Calvario.

El recorrido, que parte del barrio de Santa Lucía y Lo Campano, se puede hacer desde la religiosidad popular, desde la fe en algo más elevado que nosotros mismos o desde el espíritu deportivo en contacto con la naturaleza. La recompensa es admirar unas inigualables vistas sobre la ciudad, el cercano Castillo de San Julián, el Valle de Escombreras, el Mediterráneo, el puerto y sobre toda la Comarca del Campo de Cartagena, perdiéndonos en nuestra mirada hasta el horizonte. La subida la podemos hacer en coche o moto, que hay una carretera asfaltada, pero mucha gente la hace en bicicleta. También está el Vía Crucis, que recorren desde siempre los peregrinos. No sabemos la motivación que movió a los habitantes de aquella casa que construyera el Barón de Benifayó, pero estamos seguros que les supuso una gran experiencia digna de fijar en su memoria.

El Rey Alfonso X permitió establecerse en este lugar a los padres ermitaños de la Orden de San Agustín en mayo del año 1256. Hay que reconocer que eligieron bien el lugar, siendo una posición privilegiada que ha visto pasar muchos acontecimientos del pueblo cartagenero, viendo nacer a muchísimas generaciones hasta la muerte, que allá debajo está el cementerio de Los Remedios, el otro barrio donde reposan los restos de hombres y mujeres ilustres o anónimos.

Que estamos ante un lugar que se ha considerado mágico desde tiempos inmemoriales es evidente, como siempre ha sucedido en esos sitios buscados por quienes se retiraban del mundanal ruido, buscando la paz interior y la cercanía a la divinidad, pero el plus añadido, en estas tierras resecas nuestras es que había agua potable. El milagro es que aún hoy en día podemos beber en una fuente de este manantial. Yo siempre he entendido que el cristianismo celebrase su fe en torno al pan y al vino, pero también he pensado que el agua ha sido fundamental: por el bautismo y también porque el agua es símbolo de vida y porque el ser humano no es otra cosa que un caminante que arrastra una sed de siglos.

Cuenta que en el siglo XVIII, Tomás Aparicio, ermitaño de una de las cuevas de este lugar, solicitó permiso al Concejo para la construcción, con las limosnas que recogía, de la ermita actual. Los permisos vinieron en 1777, que fue cuando se instituyó la Cofradía de la Santísima Cruz y Santo Sepulcro del Monte Calvario, con una imagen de la Soledad de María y el Vía Crucis que ha perdurado hasta nuestros días, siendo la primera romería en el año 1783. Dicha romería se sigue haciendo en torno a la Festividad de la Encarnación, dos domingos antes del 25 de marzo. La imagen de la soledad se baja hasta el barrio de Santa Lucía y vuelve el día de la Encarnación a la ermita. Una tradición que hay que conocer. ¿Leyendas? Mil que otro día contaremos.