Manuel Segura, el periodista que quiso serlo desde siempre

Este cronista se imagina a un Manuel Segura apenas veinteañero, y con buena parte de su capacidad de sorpresa aún intacta, introduciendo la mano tímidamente en la cortina de la ducha mientras el mítico Ladislao Kubala tomaba un baño después de un entrenamiento del Real Murcia en la Condomina –ni en la vieja ni en la nueva, en la auténtica Condomina, la de siempre–, mientras el futbolista húngaro le conminaba a preguntar, lleno de champú: «Usted pregunte, pregunte sin miedo», le insistía Kubala. Y allí que estaba el bueno de Manolo intentando mantener el tipo y la voz seria y profesional.

Desde aquella entrevista han pasado casi cuarenta años. Y por el micrófono y los distintos magnetófonos que ha tenido durante todo este tiempo Manolo Segura han desfilado algunos de los cantantes, actores, científicos, deportistas y políticos más importantes de nuestro país. Uno de los más recientes, Joan Manuel Serrat. O el poeta Luis Rosales, cuando vino a Murcia a hablar de la muerte de García Lorca, o el filósofo López Aranguren. O aquella entrevista que le realizó en la estación de tren de Alcantarilla a un cansado Manuel Fraga, que debió apiadarse de aquel joven veinteañero que aguardaba solitario y casi desvalido en un banco para conseguir aquella entrevista que probablemente le había encargado el jefe de la radio para la que trabajaba.

Son recuerdos que le hacen pensar que el suyo ha sido, sin duda, uno de los mejores trabajos que podría haber tenido, en el que ha disfrutado y podido conocer a tantas personas interesantes.

Vocación infantil

A Manuel Segura le gustaba el periodismo desde casi antes de saber lo que era el periodismo, cuando se presentaba a concursos de redacción en el instituto de Alguazas, su pueblo. Esa pasión por contar fue probablemente la que le llevó, a finales de los setenta, a aceptar relevar al corresponsal de su pueblo en el diario Línea, donde pudo ver por primera vez –también en Hoja del lunes– su nombre en letras de molde. La emoción que le produjo este hecho aún no la ha olvidado. Desde entonces, vería muchas más veces, centenares, miles, su nombre firmando diferentes artículos y entrevistas.

Siendo todavía menor de edad, le encomendaron en Radio Juventud su primer encargo informativo: informar sobre un cura al que un traslado produjo cierto revuelo en su pueblo. El joven Manuel se tomaba con toda profesionalidad su cometido, pero el tema, obviamente, acabó por agotarse. Pronto le encomendaron otros cometidos, que fueron creciendo en temática y alcance: plenos del Ayuntamiento, retransmisión de partidos de fútbol, asociaciones vecinales, noticias culturales, conferencias, exposiciones…

Cuando volvió de hacer el servicio militar se presentó a una plaza para Radio Cadena Española. Y aprobó. Y el periodismo ganó desde entonces un profesional entusiasta. Para siempre.

Una persona afortunada

Han pasado cuarenta años. Y no ha habido ni un solo día en que Manuel Segura no haya pensado que es una persona afortunada, y que ha hecho cosas que no habría podido hacer en ninguna otra profesión, pues ninguna le hubiera permitido, como ésta, estar en el sitio en el que se está produciendo una noticia que será trascendente para la sociedad en el momento de estar ocurriendo.

No duda en aconsejar a los jóvenes que empiezan ahora en su oficio lo que aprendió de quienes le precedieron: que un periodista debe ser ante todo humilde. Y tener interés por lo que está haciendo, tener sagacidad, curiosidad e interés por el entrevistado. «Sabérselo, no se puede ir a una entrevista si uno no sabe quién va a tener enfrente».